Pagelle - Giroud, tre gol per un sorriso. Leao e Brahim devastano la Samp

Queste le pagelle di Milan-Sampdoria:

Maignan 6: Quagliarella lo impallina, ma calcia dalla sua zolla e tutto solo. L’imprecazione maggiore è dei fanta allenatori che lo hanno schierato e che si vedono il -1 nel punteggio.

Calabria 6.5: la fase di spinta è richiesta e ben eseguita. L’avversario si presta ai movimenti che gli sono più consoni.

Thiaw 6.5: Giroud lo anticipa in occasione del gol del 2-1 rossonero. Gli attaccanti della Samp non gli creano grossi grattacapi.

Tomori 6: serata di quasi relax anche per Fik, che viene risucchiato sul gol di Quagliarella dalla difesa molle di Theo nell’uno contro uno di Zanoli. (dall’80’ Kjaer sv)

Theo Hernandez 6: Zanoli spezza il raddoppio suo e di Brahim e poi lo lascia sul posto, servendo a Quagliarella il pallone del momentaneo 1-1. Osserva Leao demolire la fascia mentre lui si limita all’ordinario. (dall’80’ Ballo-Touré sv)

Krunic 6: compito portato a casa senza affanni in mezzo. Si diverte, con Tonali, a dettare i tempi nel primo tempo. Ha la palla del possibile 4-1, ma il suo destro esce di poco alla sinistra di Ravaglia.

Tonali 7: entra in campo incazzato e si vede. È il giocatore che dà il sentore di quello che potrà essere la partita, un po’ come quando il Milan di Ancelotti andava al ritmo del respiro e del cuore di Rino Gattuso. Confeziona l’assist per il gol del 4-1 di Brahim Diaz con una doppia, bellissima, lettura di taglio nello spazio e passaggio finale. (dall’80’ Pobega sv)

Messias 5.5: anche contro un avversario che non opponre grandi resistenze, non riesce a dare uno scossone alla sua titolarità. (dal 60’ Saelemaekers 6: anima la sua prestazione con un paio di tiri in porta che Ravaglia mette in angolo),

Brahim Diaz 7.5: si inventa letteralmente l’assist del primo gol. Controllo, sombrero al diretto avversario e filtrante ben dosato per Leao che ringrazia e batte Ravaglia. Insieme a Theo si fa spezzare da Zanoli, ma poi rimedia con il secondo assist di giornata, pennellando una palla perfetta per il 2-1 di Giroud. Finalizza l’azione manovrata più bella del 2023 del Milan con il gol del 4-1. (dal 70’ De Ketelaere 5.5: povero ragazzo, però un po’ di grinta ce la potresti mettere. Leao prova a dargi la palla del gol, ma lui si fa rimontare dalla svogliata difesa doriana).

Leao 7.5: sblocca la partita con il suo gol numero 13 in campionato, su assist geniale di Brahim Diaz. Si muove negli spazi che la Zanoli gli concede e quando sgasa, fa paura. Da un suo movimento fatto, ancora una volta, con i tempi giusti, nasce il rigore del 3-1.

Giroud 8: ritrova il gol in campionato dopo due mesi e lo fa con uno dei pezzi forte della casa, poco sfruttato in stagione, ovvero il colpo di testa su cross ben fatto. La palla di Brahim è con i giri giusti e lui prende bene il tempo, anticipando anche Thiaw. Glaciale dagli undici metri nello spiazzare Ravaglia per il 3-1. Il portiere della Samp gli nega la tripletta nel primo tempo, mentre nel secondo, è lui a non dare forza al colpo di testa. Di caparbietà, poi, riesce a fare il terzo gol personale che gli ridà il sorriso anche nell’esultanza.

All. Pioli 7: il Milan, contro una tipologia di avversario che aveva sofferto in stagione, dilaga bene nel risultato e nel gioco. La squadra fa quello che doveva fare ed è certamente una buona iniezione di fiducia in vista di Juve-Milan di settimana prossima.