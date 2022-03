Pagelle - Pierre Le Roi, gol pesantissimo. Maignan: parate decisive

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le pagelle di Milan-Empoli:

Maignan 7: sostanzialmente inoperoso nel primo tempo, in avvio di ripresa deve uscire dal congelatore e fare tre parate importanti in rapida sequenza che tengono a galla il Milan.

Calabria 6: non ruba l’occhio, ma c’è. Sempre con ordine e dedizione.

Kalulu 7: è in un momento magico. Gli mancava il gol a San Siro, lo trova con un colpo da biliardo da fuori area che manda al tappeto l’Empoli. Condizione psico-fisica devastante. Impossibile toglierlo.

Tomori 6.5: Pinamonti prova a giocargli davanti, ma Fikayo gli sbarra la strada. Vive un momento di difficoltà a inizio secondo tempo, ma riesce a tenere la testa fuori dall’acqua.

Florenzi 6.5: Vicario gli nega il gol con una super parata. Leao gli apre la strada per riprovarci, ma forse ci arriva leggermente lungo. Capisce l’andazzo della partita e nel secondo tempo ci mette tanta sostanza.

Tonali 6: tiene la barra dritta sulla sua prestazione durante l’arco di tutti e 90 i minuiti. Qualitativamente non fa una partita che passerà agli albi, ma c’è sempre.

Bennacer 6.5: altra prova di grande sostanza dell’algerino che cuce e taglia la manovra. In mezzo a un abbassamento del voltaggio dei compagni, è uno dei pochi ad avere la luce accesa. (dall’87’ Krunic sv).

Messias 5.5: non riesce a incidere. E sono troppe partite che è così. L’uomo lo salta? No. Tira in porta in maniera decisa? No. Aiuta in fase di non possesso, ma se fai l’esterno offensivo devi essere più concreto con gol o assist. (dal 71’ Saelemaekers 6: sicuramente più frizzante rispetto a Messias).

Kessie 6: primo tempo da polipo con qualche sbavatura tecnica, ma molto intenso. Nel secondo tempo, così come tutta la squadra, scende in maniera preoccupante la sua prestazione. (dal 71’ Brahim Diaz 6: prova a dare la scossa ai compagni che sembrano anestetizzati dal freddo e da un qualcosa che non si capisce).

Leao 6: gioca due partite in una. Quella del primo tempo dove fa vedere cose importanti del suo repertorio, tra le quali anche un assist di tacco per Florenzi. Poi, nel secondo tempo, si eclissa paurosamente dalla partita. (dall’82’ Rebic sv)

Giroud 6: vive una di quelle serate solitarie in cui non gli arrivano palloni giocabili dentro l’area di rigore. Sua la punizione da cui nasce il gol di Kalulu. Nel secondo tempo rimbrotta i compagni che non si prendono la responsabilità di concludere l’azione con il tiro in portA, (dall’82’ Ibrahimovic sv)

All. Pioli 6.5: vince una partita strana. Il primo tempo è importante, il secondo è qualcosa di difficilmente spiegabile perché la squadra spegne la luce e presta il fianco ad un Empoli che, fino a quel momento, non aveva fatto nulla.