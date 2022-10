Pagelle Primavera - Paloschi e Simic alzano il muro. El Hilali leader

Di seguito le pagelle di Chelsea-Milan di Youth League:

Nava 6,5: non viene chiamato in causa molte volte, ma quando lo fa è in maniera decisiva. Bene anche con i piedi.

Bakoune 6,5: nel primo tempo è la spina nel fianco, i rossoneri impostano anche dai suoi piedi. Nella ripresa cresce Sturge e fatica di più.

Paloschi 7: prestazioni sempre più in crescita per il centrale, ormai sempre più leader della difesa. Interventi sempre precisi e soprattutto puliti.

Simic 7: segna il gol del momentaneo vantaggio, ma la prestazione vera è in difesa: dalle sue parti non si passa.

Bartesaghi 5,5: è sempre nel gioco, ma quale errore di troppo permette al Chelsea di scendere con più facilità da quel lato.

Eletu 6,5: grande primo tempo per il centrocampista rossonero, metronomo della squadra. Imposta e ruba pallone come solo lui sa fare. (61′ Pluvio 6: fa il suo)

Marshage 5,5: inizia bene, poi si perde con una serie di palloni persi nella trequarti rossonera molto sanguinosi.

Zeroli 6,5: bene negli inserimenti, rischiando di andare al gol piùà volte. Ottima anche la fase difensiva. (67′ Stalmach 6: esordio positivo, ma prende giallo dopo neanche un minuto. Ha bisogno di tempo)

Traorè 6,5: anche oggi tra i migliori, ma ha il difetto di intestardirsi troppo. Ma la qualità è sopra la media (67' Alesi 5,5: entra e prende giallo, poi sbaglia qualche pallone di troppo)

Mangiameli 5,5: esordio in Yuoth League amaro dopo la doppietta in campionato, ma non gli si può chiedere tutto. (61′ Longhi 6: va vicino all'eurogol in rovesciata)

El Hilali 6,5: partita da capitano vero e proprio per l'attacante, oggi schierato sulla sinistra. Cresce nel finale, dove crea le occasioni più pericolose dei rossoneri.

Abate 6,5: conferma il suo cammino positivo in Youth League salendo a quota 5 punti in classifica.