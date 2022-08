Pagelle - Pseftis, un errore che vale la sconfitta. Gala incanta

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Pseftis 4,5: altro grave errore per il portiere rossonero, che a pochi minuti dalla conclusione del match regala la rete ai blucerchiati cacolando malissimo i tempi di un'uscita alta.

Bakoune 6: buona gara per il terzino classe 2006. Tanta spinta in fase offensiva, molto disordine in quella difensiva.

Coubis: 6,5: fisicamente si fa sentire, sia nei tackle, sia sulle palle aeree. Guadagna il rigore che porta al gol del momento pareggio.

Paloschi 6: gara ordinata all'esordio in campionato per il difensore classe 2005. Fatica nel contenere Montevago, ma in un modo o nell'altro ce la fa sempre. (66' Incorvaia 5,5: entra e prende subito giallo. Esce per un problema fisico (86' Bertesaghi: sv))

Bozzolan 6: come sempre spinge molto, ma in questa occasione non è preciso. Bene in fase difensiva.

Gala 7: è l'uomo che brilla a centrocampo. Trova sempre il passaggio giusto e raramente sbaglia i tempi. Crea molto, ma i compagni non sfruttano i suoi assist. (79' Rossi 5,5: entra in una fase della partita delicata, gioca pochissimi palloni)

Eletu 6,5: grande gara in fase difensiva per il centrocampista rossonero. Spezza sempre le azioni della Sampdoria, recupera palloni e prova ad impostare, anche se non è il suo forte.

Zeroli 5,5: bene nel primo tempo con i suoi inserimenti a creaere densità dentro l'area. Sparisce nella ripresa. (86' Pluvio: sv)

Cuenca 6: mostra le sue qualità sicuramente sopra la media, ma pecca un po’ in personalità. Inizia a calciare verso la porta poco prima di uscire. (66' Omoregbe 6: prova spesso la giocata sulla linea di fondo, ma nessuno dei compagni lo segue)

El Hilali 6,5: assente per buona parte della gara, ma quando viene chiamato in causa per pareggiare i conti non sbaglia, calciando un rigore perfetto.

Alesi 6: è il leader tecnico della squadra. Quando i suoi compagni faticano, si affidano a lui. Ma oggi non era la sua giornata. Alterna cose molto positive ad altre negative.

Abate: 6. Questa volta può farci poco. Domina per tutta la partita, riesce a pareggiare la gara ma Pseftis commette un errore pesantissimo.