Pagelle - Show Milan: Tonali dirige, Leao è imprendibile. Ibra torna e segna. Partitone di Ante

Queste le pagelle di Milan-Lazio:

Maignan 6,5: sostanzialmente poco impegnato, si fa trovare pronto nel finale di partita sul sinistro di Immobile. Bravo nelle letture con la palla tra i piedi.

Calabria 7: Pedro andrà a dormire con l’incubo di trovarselo addosso anche in casa. Davide è sontuoso nella fase di contenimento dello spagnolo e sfiora anche il gol nel primo tempo su assist di Rebic.

Tomori 7: annulla letteralmente Immobile. Anticipa tutti, chiude i pertugi e muove il pallone velocemente nel giro palla difensivo. Un autentico muro per gli attaccanti laziali.

Romagnoli 7: al ritorno da titolare in un big match, fa una signora partita. Ottima l’intesa con Tomori nella gestione di Immobile e anche nel coprire le spalle a Theo. Anche lui, in avvio di gara, ha una chance per fare gol.

Theo Hernandez 7: il binario con Leao, quando si attiva, fa veramente paura. Perché vanno al doppio di Marusic che non prende mai né uno né l’altro.

Tonali 7,5: un direttore d’orchestra che impone il suo ritmo e il suo spartito lungo tutta la partita. Il Milan sta andando al ritmo del suo cuore e del suo cervello e lo fa girare come vuole. E fa impazzire la Lazio, che non ne intercetta mai le geometrie.

Kessie 6: torna titolare in campionato e lo fa con una buonissima prestazione. Peccato per il rigore fallito allo scadere del primo tempo che poteva dare subito il 2-0 al Milan. (dal 61’ Bakayoko sv: entra, si becca il coro razzista dei tifosi della Lazio e poi si fa male. Dal 74’ Bennacer 6,5: doveva riposare, è costretto ad entrare per via dell’infortunio di Bakayoko. Interessante il doppio play con Tonali).

Florenzi 6,5: schierato sulla linea dei tre trequartisti, mette tanta sostanza in entrambe le fasi. Sente aria di derby e si vede. (dal 61’ Saelemaekers 6,5: offre a Ibrahimovic il pallone del 3-0 e si applica come gli chiede Pioli).

Brahim Diaz 7: nel gioco di triangoli rapidi dell’uscita palla del Milan, lui c’è sempre. Dà verticalità alla manovra, imprevedibilità e ritmo. E, piano piano, sta convincendo tutti che il 10 del Milan è lui. (dal 78’ Ballo-Toure sv)

Leao 7,5: fa impazzire Marusic e Luiz Felipe, che per prenderlo, devono abbatterlo. Il gol con cui stappa la partita è devastante: conduzione verso l’esterno, cambio di rotta verso l’interno campo, triangolo con Rebic e piattone alle spalle di Reina. Questi sono i colpi che vogliamo vedere da lui. (dal 60’ Ibrahimovic 7: torna e segna, su assist di Rebic, al primo tiro in porta effettuato. Bentornato God, ci sei mancato).

Rebic 7,5: fa benissimo il falso nove, poiché non rinuncia alla lotta con Acerbi e poi smista palloni per i compagni. Apre la strada della porta a Calabria e poi fornisce gli assist decisivi per i gol di Leao e Ibrahimovic.

All. Pioli 7,5: annienta Sarri con la sua arma migliore: il gioco. Il suo Milan sta evolvendosi verso uno stile ancora più europeo. Corre sempre in avanti, gioca sempre in avanti e non ha paura di nessuno. Un messaggio importante per tutti.