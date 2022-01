Pagelle - Solo voti, il commento solo a Serra

Queste le pagelle di Milan-Spezia:

Maignan 6,5:

Florenzi 6: (dal 70’ Calabria 6)

Kalulu 5,5:

Gabbia 5,5:

Theo Hernandez 6:

Bakayoko 5:

Krunic 5:

Saelemaekers 5,5: (dal 57’ Messias 6)

Brahim Diaz 5: (dal 70’ Giroud 6)

Leao 7: (dall’84’ Rebic 5,5)

Ibrahimovic 5:

All. Pioli 5,5

Serra 0: un errore che gira la stagione. Un fischio senza senso, figlio di una mala gestio da parte sua dell’azione. Perché correre col fischietto in bocca? Perché non aspettare? Perché si è semplicemente fuori fase. La sua scelta di fermare il gioco priva il Milan del gol del 2-1. Scuse inutili, inaccettabili, così come manca il rosso a Gyasi per il fallo su Ibrahimovic, che poi decide la partita. GIUDICE DI UNA LOTTA SCUDETTO INDIRIZZATA.