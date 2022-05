Pagelle - Theo, gol da "diventa un mito". Kalulu e Tomori impressionanti

MilanNews.it

Queste le pagelle di Milan-Atalanta:

Maignan 7: pronto col volo plastico su Muriel nel primo tempo. Poi è decisivo con una parata alla Stefano Mammarella su Duvan Zapata a salvaguardare il 2-0 rossonero.

Calabria 6: non una delle migliori prove di Davide in stagione, dove fa fatica a contenere Zappacosta e Muriel, ma nel secondo tempo si riprende e lotta con Duvan. (dal 78’ Florenzi sv).

Kalulu 8: una partita fenomenale del 20 milanista, che si attacca a Muriel come la colla vinavil e non gli concede nulla, portandolo quasi a una crisi di nervi. Una prestazione sontuosa del prof Pierino.

Tomori 7.5: la coppia con Kalulu ormai è solida, collaudata e affidabile. Tiene dritta la barra quando sembrava che l’Atalanta stesse mettendo la testa fuori dal guscio.

Theo Hernandez 8: primo tempo contratto, poi nel secondo inizia a scavallare come ci aveva abituato a vedere. Poi, ad un certo punto, mette il mirino sulla porta di Musso: abbassa la testa, alza i giri del motore, salta tutti come se fosse dentro un videogame e inchioda il risultato sul 2-0.

Kessie 6.5: difensivamente parlando, un’ottima partita. Pecca nella qualità dei passaggi, tanto è vero che nella ripresa la manovra passa da altri piedi.

Tonali 6.5: è letteralmente ovunque, anche la missione da incursore questa volta no porta i frutti sperati. Ordinato nel gestire i palloni in uscita nel secondo tempo. Esce stremato. (dal 68'’Bennacer 6.5: porta lucidità nella fase di possesso e non molla di un centimetro gli avversari che provano a passare nelle sue zone).

Saelemaekers 6: sulla falsariga di Verona. Fa cose buone a scelte difficilmente capibili, come un tentativo di tunnel a metà campo evitabile. È il primo dei sacrificati nella girandola dei cambi. (dal 54’ Messias 7: spacca la partita con il lancio che mette in porta Rafael Leao per il gol del vantaggio milanista. Ha la palla del 3-0 che avrebbe meritato).

Krunic 6.5: nella fase di non possesso è utilissimo e anche nel difendere alcuni palloni sanguinosi. (dal 78’ Bakayoko sv).

Leao 7.5: Gasperini gli costruisce una gabbia di tre uomini attorno che, nel primo tempo, sembra dare i suoi frutti. Nella ripresa, come accaduto nelle ultime gare, inizia ad attaccare la profondità e su un lancio di Messias a campo aperto imapllina Musso per il gol che fa esplodere San Siro.

Giroud 6: poveraccio, si trova per un tempo a dover sgomitare con i difensori dell’Atalanta senza la possibilità di poter fare la boa vera. Esce dopo pochi minuti della ripresa. (dal 54’ Rebic 7: entra benissimo. Pressa, mette ansia agli avversari, spacca la situazione statica svariando su tutto il fronte offensivo. Si mangia il gol del 3-0).

All. Pioli 7.5: manca davvero poco al suo Milan, quello fatto di soluzioni, intuizioni, umiltà e crescita ad arrivare a qualcosa di clamoroso e storico. Bravo a leggere i primi due cambi che sono quelli che aprono in due la partita.