Milan-Novara, le pagelle dei rossoneri: ottimo Chukwueze, rodaggio per Musah

Ecco le pagelle di Milan-Novara, ultima sfida amichevole per la squadra di Stefano Pioli prima dell’esordio in campionato, terminata con il risultato di 4-2:

MIRANTE 6: il Novara non si presenta quasi mai dalle sue parti e nell’unica occasione, quella del gol di Corti, non può nulla. Attento nelle uscite con i piedi in un paio di circostanze

dal 46’ NAVA 6: gli ospiti si vedono più spesso dalle sue parti nella ripresa. In due occasioni è attento su Rossetti, un’uscita bassa e una punizione. Non può nulla, invece, sul gol di Prinelli.

CALABRIA 6.5: con un Chukwueze frizzante sulla fascia destra, si accentra spesso e volentieri per entrare nel vivo del gioco. Trova il jolly con un super gol da fuori area di sinistro

KJAER 5.5: la sensazione è che abbia ancora bisogno di diversi minuti prima di entrare in condizione. Bene, come sempre, in impostazione ma commette la sbavatura decisiva sul gol di Corti (dal 90’ Simic sv)

BARTESAGHI 6: prestazione attenta e senza errori per il giovane classe 2005 che dimostra buona personalità e tempismo

FLORENZI 5.5: come sempre tanta determinazione ma poca lucidità nelle giocate. Un calo di concentrazione manda in porta Rossetti che, a momenti, pareggia la partita

MUSAH 6: è l’ultimo arrivato in casa Milan e deve ancora integrarsi negli schemi. Due indicazioni: interpreta il ruolo come Loftus-Cheek nelle prime uscite stagionali, mette in mostra diverse volte la progressione palla al piede a tutto campo, una delle sue caratteristiche principali. In rodaggio (dall’86’ Zeroli sv)

ADLI 6: prestazione sufficiente, senza eccessi nè in positivo nè in negativo. Ha il merito di cercare quasi sempre la giocata più semplice, il che non è mai una scelta sbagliata, anche se talvolta è un po’ sotto ritmo

POBEGA 5.5: prestazione normale che svolge il solito lavoro di interdizione a metà campo. Sporca la sua prestazione con una lettura non perfetta sul gol di Prinelli

CHUKWUEZE 7: ha tanta voglia di mettersi in mostra e si vede. Velocità, dribbling, aperture, tagli verso l’area di rigore e tanta intraprendenza. Questo è il motivo per cui il Milan lo ha inseguito per tanto tempo. Primo gol in rossonero e prova incoraggiante in vista del Bologna (dall'86’ Traorè sv)

OKAFOR 6.5: scelto come vice Giroud, deve ancora calarsi nella parte. Al di là del gol, in cui dimostra grande reattività dopo la respinta del portiere, dimostra di sapersi muovere in profondità anche se poteva essere più cinico davanti alla porta in un paio di occasioni

dal 46’ COLOMBO 6.5: entra dalla panchina e si nasconde un po’, complice anche un Milan meno propositivo. La sua prova viene impreziosita dal gol, segnato con la specialità della casa: gran sinistro al volo da fuori area che fissa il risultato finale sul 4-2

ROMERO 6,5: aveva dato buone sensazioni nelle prime amichevoli giocate a destra ma anche oggi, schierato a sinistra, non sfigura. Arriva spesso al cross, come in occasione del gol di Okafor, e rimane nel vivo della manovra offensiva