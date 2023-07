Pagelle - Buon impatto di Loftus-Cheek e Pulisic. Sportiello, peccato per l'errore...

vedi letture

Ecco le pagelle di Real Madrid-Milan, sfida amichevole terminata 3-2 per le Merengues:

SPORTIELLO - 5

Dopo un buon primo tempo con qualche bella giocata in fase di impostazione e un ottimo intervento su Rodrygo, sbaglia clamorosamente sul tiro da fuori di Carvajal. Peccato, però... ora si può perdonare tutto e lui, solitamente, è un portiere che sbaglia pochissimo. Si rifarà.

CALABRIA - 6

Non spinge molto, anche perché la benzina va dosata, ed è attento dietro. Suo l'assist per il gol poi inventato da Romero.

SIMIC - 6,5

Schierato titolare al posto del partente Gabbia, il 2005 si mostra per quello che si è sempre visto in Primavera: aggressivo e coraggioso, anche contro il Real Madrid. Un esordio da ricordare, nonostante un paio di imbucate subite.

TOMORI - 6

Il migliore in campo, grazie al primo gol segnato e ad un ottima chiusura su un tiro dei Blancos nel primo tempo, fino alla sciocchezza colossale sul gol di Valverde, quando comunque le energia scarseggiavano. La media è un 6.

FLORENZI - 6

Dopo un inizio in cui ha buttato via due-tre palloni, la sua gara sale di livello e anche Pioli, da bordocampo, si complimenta con lui. A sinistra è adattato, ma ha l'esperienza per aiutare il Milan. La condizione atletica arriverà.

LOFTUS-CHEEK - 7

Molto molto bene nel primo tempo: corsa, atletismo, progressioni a testa alta e giocata di fino sul gol di Romero. Comprensibilmente cala nella ripresa. Pioli può costuire su di lui la mezzala perfetta.

KRUNIC - 5,5

Il centrocampo del Real è stato il migliore al mondo per anni, mentre lui si sta ancora un po' adattando al ruolo di mediano nel 4-3-3. Bene nel primo tempo, anche nella gestione di qualche pallone scomodo, cala vistosamente nella ripresa ed è un po' troppo fermo sul passaggio - comunque grave nella sua concezione - di Tomori che costringe ad abbassare il suo voto sotto la sufficienza.

POBEGA - 5,5

Un po' imballato, non solo fisicamente, ma anche nella posizione. La preparazione si sta facendo sentire, m nonostante l'impegno non manchi mai.

MESSIAS - 5

S'impegna e fa anche una buona chiusura difensiva, ma alla fine la qualità è quella che conta e, che siano passaggi, tiri o cross, difficilmente sono giusti. Esce per infortunio muscolare. (dal 31' ROMERO - 7. Bellissimo il gol che porta i rossoneri sullo 0-2; si fa vedere anche per una buona vivacità. Questa gara può dargli fiducia)

PULISIC - 6,5

Non segna, ma fa ancora assist (da corner) e tante buone giocate, soprattutto nel primo tempo. Lo si è visto ancora a sinistro (che è terra di Leao), siamo curiosi di vederlo a destra.

COLOMBO - 6

Il bolide mancino è un suo marchio di fabbrica e va vicino al gol, poi tanto lavoro sporco e tante sponde fatte bene. Chissà se, continuando così, si guadagnerà la permanenza come vice Giroud.

I SUBENTRATI

LEAO - 6,5

Tocca tre palloni: due assist perfetti dopo due serpentine alla Leao che ubriacano i difensori avversari, uno che poi perde per il successivo contropiede con gol di Vinicius. La prima con la 10 fa sognare, a prescindere.

GIROUD - 6,5

Va due volte vicino al gol: la prima con un colpo di testa su cui uno come lui avrebbe anche potuto fare di meglio, la seconda con una bella punizione. In entrambi i casi è comunque bravissimo Lunin.

REIJNDERS - 6

Al primo pallone toccato vuole subito fare un cambio di gioco di alta difficoltà, ma lo sbaglia e in una amichevole ci sta: è tutto indice di personalità e di coraggio. Si propone con fiducia in avanti: Pioli può lavorare molto con lui per le sue idee tattiche.