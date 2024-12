PAGELLE - Fofana-Reijnders, asse che funziona. Jimenez ancora ottimo. Male Morata

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Roma:

MAIGNAN 6.5: il gol di Dybala è bellissimo e lui, obiettivamente, non può farci nulla. Attento su Dovbyk a inizio ripresa così come al 68’, quando lo ipnotizza di nuovo. Nel finale ci mette le mani anche su El Shaarawy.

EMERSON ROYAL 6: per lunghi tratti della partita non si nota, facendo molta densità difensiva. La Roma cerca di passare per le linee interne. Nel 3-5-2 che Fonseca ridisegna, si affianca a Gabbia e Thiaw.

GABBIA 6: chiude il 2024 con un’altra prestazione solida. Assolto nel gol del pareggio della Roma, comanda la difesa con una leadership non più rinunciabile.

THIAW 6: sul gol della Roma, la sua marcatura su Dovbyk viene elusa dalla giocata bellissima dell’attaccante ucraino che diventa l’assist per il destro al volo di Dybala. Per il resto fa una partita attenta.

THEO HERNANDEZ 6.5: sembra partire convinto, più propositivo tanto è vero che tira anche in porta. Appare rinfrancato in alcune giocate che non si vedevano da tempo. Anche nel secondo tempo dà ulteriori segnali di vita. Fa ammonire anche due giocatori avversari. Netto upgrade.

FOFANA 7: la connessione tecnica con Reijnders si ripete. Dopo l’assist di Verona, ne sforna un altro che il collega olandese non sciupa per portare avanti il Milan. Calciatore superiore nel suo ruolo, perché domina contro ogni avversario.

TERRACCIANO 5: riproposto accanto a Fofana, si perde completamente Dybala in occasione del gol dell’1-1 della Roma. Posizionato male e quando si gira, il danno è già fatto. (dal 46’ BENNACER 6: un bel rientro. Ha voglia e ritmo mentale di fare cose interessanti).

CHUKWUEZE 5.5: fa vedere qualcosa in accelerazione, mette qualche pallone a rimorchio ma imbratta anche delle situazioni offensive con errori difficilmente comprensibili. Esce infortunato e decisamente contrariato. (dal 60’ ABRAHAM 5.5: nell’attacco a due con Morata, non è che creino chissà quanto e chissà cosa).

REIJNDERS 7: segna ancora, segna e scalda San Siro. Si fa vedere tanto con i compagni per ricevere il pallone, ma la depressione tecnica della squadra è spesso palpabile anche quando è lui a provare a metterci un po’ di zucchero.

JIMENEZ 7: argento vivo addosso. Non si cura minimamente dell’ambiente, si concentra sulla sua prestazione e quando accelera, fa sempre male alla Roma. Saelemaekers fa fatica a contenerlo. Dopo l’uscita di Chukwueze passa a fare l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Decisivo nella chiusura su Pellegrini nel finale di partita.

MORATA 5: ancora una volta concentra più del dovuto le sue energie nelle proteste (ammonito) mentre sotto porta latita in maniera importante. Va bene sbattersi per la squadra, ma è dentro l’area che gli si chiede di fare la differenza. (dall’86’ CAMARDA SV).

ALL. FONSECA 6: il Milan parte bene, a tratti fa cose anche molto belle e quando va in transizione, dà la sensazione di giocare meglio rispetto a quando deve pensare a fare il gioco dominante. Espulso al 40’, potrebbe esser stata la sua ultima immagine da allenatore del Milan.