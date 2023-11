Pagelle - Giroud fa e disfa. Reijnders prima gioia. Incubo Musah

Queste le pagelle di Lecce-Milan

Maignan 6: sullo 0-2 fa una parata senza senso alcuno, tenendo a galla il doppio vantaggio. Nel secondo tempo, sui due gol del Lecce, non è che possa fare molto. Graziato dal VAR che cancella il gol di Piccoli sul quale non era stato impeccabile.

Calabria 6: ha buon ritmo e sembra avere la medesima connessione di martedì sera. Esce durante l’intervallo per un affaticamento ai flessori della coscia destra. (dal 46’ Musah 4.5: ingresso in campo da terzino destro per limitare Banda, ma finisce per perdersi Sansone sul gol dell’1-2 e poi la palla sanguinosa che manda il Lecce al gol del pareggio).

Thiaw 6: pulito nelle chiusure, avvia l’azione del gol dello 0-2 leggendo bene il buco che si era creato davanti a lui e che ha aperto la linea di corsa di Reijnders.

Tomori 6: prestazione “normale” dell’inglese, che non può fare sempre i miracoli.

Theo Hernandez 6: trova la giocata a due con Okafor che porta al primo gol del Milan, con il suo cross che viene deviato in porta da Giroud con gli addominali. Nel secondo tempo ha la palla dello 0-3, ma crasha sul più bello. È l’inizio della fine.

Pobega 5.5: qualche rubata interessante, ma non da mai la sensazione di poter essere pericoloso quando si butta negli spazi. Anche in fase di impostazione non regala sicurezze e viene travolto dal dinamismo del Lecce nel secondo tempo. (dal 71’ Florenzi 5.5: entra quando il flow della partita è già nelle mani del Lecce).

Krunic 5: non è in forma, si vede in maniera chiara. Fa fatica anche nel fare le cose più semplici. Appena in mezzo il ritmo si alza, va in crisi. Sbaglia anche in fase di rifinitura, quando sbaglia in maniera marchiana il passaggio per Okafor.

Reijnders 6.5: parte benissimo, con un primo tempo di grande spessore e dove trova anche il suo primo gol con la maglia del Milan. Prende il palo e sfiora la doppietta colpendo il palo. Poi nella ripresa si va offuscando la sua luce e anche quella della squadra.

Chukwueze 5.5: torna titolare e sembra avere buone sensazioni sul campo. Apre il Lecce in ampiezza, ma negli ultimi sedici metri non trova mai la giocata che possa far saltare il banco. Nel secondo tempo è poco coinvolto e non gradisce la sostituzione, lanciando la felpa ben inquadrato dalle telecmere. (dal 79’ Jovic sv)

Giroud 6.5: nella sua partita numero 100 con la maglia del Milan sembra indirizzare la partita con il gol che sblocca il parziale. Suo il movimento a portare via il secondo centrale del Lecce che apre la strada a Reijnders per la porta di Falcone. Nella ripresa, con il Milan che cala drasticamente la presenza offensiva, cerca di lottare e in uno di questi duelli, reclama un fallo di mano clamoroso di Pongracic che Abisso non vede. Protesta e l’arbitro lo espelle.

Leao sv: nei prossimi giorni si capirà l’entità del problema alla coscia. (dal 10’ Okafor 6: entra a freddo, ma da esterno dimostra di trovarsi a suo agio. Bella la combinazione con cui mette Theo nelle condizioni di crossare per il gol di Giroud. Mal servito nei secondi 45 minuti).

All. Pioli 5: non è spiegabile in maniera razionale quanto visto anche al Via del Mare. Un primo tempo quasi perfetto, poi uno sbriciolamento della sua squadra che si fa riprendere sul 2-2. Canna completamente il cambio di Musah terzino e quando prova a rimettere mano all’assetto, ormai la partita è nelle mani del Lecce. Continuano i problemi muscolari e gli errori ciclici della sua squadra. Due punti nelle ultime quattro di campionato, perdendo con l’Udinese e pareggiando a Lecce venendo rimontato.