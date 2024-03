Pagelle - Leao cuoce la Fiorentina. Maignan in versione prime. Loftus-bomber

vedi letture

Il Milan si regala una Pasqua serena andando a sbancare il “Franchi” di Firenze con i gol di Loftus-Cheek e Leao, ma anche grazie alle parate di Maignan. Ecco le pagelle dei rossoneri:

Maignan 7.5: bella e importante la parata su Belotti nel primo tempo, che toglie le castagne dal fuoco ai compagni nel momento in cui la pressione milanista ha avuto una flessione. Imparabile il mancino di Duncan, ma che paratona che fa su Belotti, con una parata “alla Maignan”. Felino su Mandragora.

Calabria 6: primo tempo ordinato, un po’ in difficoltà nelle mischie che la viola crea nei vari assalti.

Thiaw 5.5: se viene puntato in uno contro uno fa fatica. Commette un fallo evitabile e si prende anche il giallo. (dal 46’ Gabbia 6.5: concreto, specie nel finale di partita. È lui, ad oggi, il partner ideale di Tomori).

Tomori 6: parte molto bene, poi quando la Fiorentina prova ad attaccare, sembra andare un po’ in affanno. Si riprende nella ripesa.

Florenzi 6.5: gioca con intelligenza da terzino con il piede forte invertito. Disegna almeno due parabole interessanti da angolo e punizione. Terracciano gli toglie dalla porta una conclusione perfetta con una paratona.

Bennacer 6: a fase alterna nel primo tempo, dove cuce le transizioni ma anche qualche disattenzione di troppo che favorisce i break viola. Qualche responsabilità sulla marcatura di Duncan.

Reijnders 7: la sua posizione è di difficile decriptazione alla difesa della viola. È lui, in sostanza, a creare la situazione di gioco a due con Leao. Proprio su questo asse nasce il gol del 1-2, con un’imbucata perfetta di Tijji che apre la strada a Rafa. (dal 62’ Musah 6: a fisicità ci siamo, a timing delle scelte c’è ancora da lavorare).

Chukwueze 6.5: la scelta di Pioli, nel primo tempo, si rivela azzeccata. Il nigeriano crea apprensione alla difesa della Fiorentina, Terracciano lo stoppa con una bella parata e fa anche ammonire Biraghi. (dal 73’ Pulisic 6: entra e tiene in bilico la difesa della Fiorentina).

Loftus-Cheek 7: gioca un po’ in ombra nel primo tempo, dove non strappa mai come ci si aspetterebbe. Al primo break serio dentro l’area della Fiorentina, segna il gol del primo vantaggio milanista su assist di tacco di Leao. Doppia cifra per lui. Quando pianta gli alettoni, non gliela porti mai via.

Leao 7.5: ha una grande occasione, ma non riesce a far girare il destro. Poi non alza la testa e calcia sul primo palo, con Chukwueze tutto solo sul secondo palo. Poi, nel secondo tempo, mette in porta Loftus-Cheek con un assist di tacco geniale per poi segnare una rete in modalità ISS Pro Evolution, dove circumnaviga tutti e mette dentro. (dal 62’ Okafor 5.5: Pioli vorrebbe qualcosa di più e ha ragione. Non una prova da ricordare).

Giroud 5: ha due grandi occasioni nei primi 45’, ma non trova la porta di Terracciano. Eppure il coefficiente di difficoltà non era elevato. Impalpabile nel secondo tempo.

All. Pioli 6.5: il primo tempo dovrebbe finire 0-3 perché la sua squadra ara la Fiorentina, ma non segna. Bravo nel gestire il momento clou della ripresa, con la squadra che sa soffrire. Giustamente si arrabbia con i subentrati che dovevano fare qualcosa di più, eccetto un ottimo Gabbia.