Pagelle - Maignan e Cala, serata tremenda. Giroud crolla. Tomori e Chukwueze i migliori

E’ terminata la partita tra Milan e Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Queste le pagelle del Milan.

Maignan 4.5: per poco non intuisce il rigore di Reus, che incrocia dal basso verso l’alto con la giusta potenza. Bravo in uno dei pezzi forti della casa, ovvero la respinta sul cross basso a rimorchio di Malen. Poi sui gol del 1-2 e del 1-3 fa due errori non da lui. Sul primo va giù lentamente, mentre sul secondo sbaglia totalmente l’impostazione con il pallone che gli piega la mano.

Calabria 4.5: un primo tempo negativo. Prima causa il rigore che permette a Reus di portare in vantaggio il Borussia Dortmund. Poi, a un amen dalla fine dei primi 45’, ha sulla testa la palla del potenziale 2-1, ma si incarta nell’esecuzione. Anche sul gol del nuovo vantaggio tedesco fa la scelta sbagliata. Serata totalmente da cancellare.

Tomori 6.5: Malen e Fullkrug se li mette in tasca, con diverse scelte giuste in anticipo e anche in campo aperto, dove la sua velocità si fa valere sugli avversari. Ultimo a mollare nel tracollo.

Thiaw 6: la sua partita finisce al 53’ con un infortunio muscolare che lo manda ko e che crea un’emergenza senza eguali, sia per numeri generali sia per quel che concerne il reparto, dove l’unico sopravvissuto è Tomori. (dal 53’ Krunic 5.5: si adatta con spirito d’iniziativa, gioca di posizione in un ruolo a lui sconosciuto).

Theo Hernandez 5.5: Pulisic cerca di creargli lo spazio per attaccare la banda, ma il compito di Ryerson è quello di aspettarlo e di non dargli campo. Lui non è che faccia tutta sta partita da strapparsi i capelli.

Adli 6: la scelta di Pioli della vigilia. Il Borussia non lo pressa mai e lui, con la possibilità di giocare con la testa alta, fa cose buone. Meno quando si tratta di calciare in porta da fuori area. Almeno ci mette intraprendenza. (dal 76’ Jovic sv)

Reijnders 5.5: è il giocatore che fa da tramite nello spostamento dell’azione sulla destra. Spesso prova a trovare spazio anche a sinistra, ma il catenaccio tedesco gli chiude diverse linee di passaggio e di corsa.

Chukwueze 6: si procura il rigore che Giroud fallisce. Poi, finalmente, trova il primo gol con la maglia del Milan con un bel raddoppio spezzato e un diagonale – seppur deviato – che rimette in piedi risultato e umore. Nel secondo tempo controlla male un pallone di Reijnders, ma tra tutti è uno di quelli che stasera si salva. (dal 76’ Chake Traoré sv).

Loftus-Cheek 5.5: lontano, lontanissimo parente del bulldozer che aveva tritato il Psg sul campo di San Siro. Sbaglia diverse scelte, specie nel secondo tempo, quando vanifica almeno una ripartenza importante.

Pulisic 5.5: apatico, sembra non essere al top della condizione e pur tornando nelle sue zolle “ideali”, non riesce a incidere. Prova, ad inizio secondo tempo, con la sforbiciata che gli viene deviata in angolo. Poi poco altro.

Giroud 5: calcia malamente il rigore che poteva cambiare la partita e, contrariamente a quello che ci si aspetterebbe da uno come lui, va giù di testa sparendo dalla gara per tutto il resto del primo tempo, con Pioli che prova a dargli coraggio.

All. Pioli 5: il destino della Champions League non è, solo, nelle mani del Milan che dovrà andare a vincere a Newcastle e sperare che il Borussia non perda contro il Psg a Dortmund. La partita si mette male con il rigore sbagliato da Giroud, ma la cosa che preoccupa è che il Milan ha perso contro una squadra che si è chiusa e ha colpito, senza troppa fatica, quando ha affondato. L’infortunio di Thiaw si aggiunge alla lunga lista di problemi muscolari accaduti sotto la sua gestione, riducendo all’osso il reparto dei centrali.