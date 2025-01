PAGELLE - Pavlovic, partita da top. Reijnders sempre decisivo. Theo e Morata malissimo

Queste le pagelle di Milan-Parma 3-2

MAIGNAN 7: leader della squadra, mette le mani anche su questa vittoria con interventi decisivi, specie sull’1-1. Sul gol del 1-2 del Parma aveva fatto un altro miracolo, ma non poteva fare molto di più.

CALABRIA 6.5: fa un’ottima partita, specialmente in fase di contenimento dove legge bene tante palloni che stavano per transitare nella sua zona di competenza. Esce, nel finale, non gradendo il cambio ma i fischi di San Siro sono immeritati. (dal 78’ JOVIC SV).

GABBIA 6: prende in consegna Djuric e lo tiene molto bene. Non ci sono sbavature dentro una prestazione che diventa più “facile” nel secondo tempo quando il Parma si abbassa.

PAVLOVIC 7: una partita pazzesca del difensore serbo, che quando deve andare uomo su uomo trova il suo pane quotidiano. Infatti Conceiçao gli imposta la gara difensiva in quel modo e lui risponde alla grandissima. Tanti interventi decisivi e un gol annullato per fuorigioco che avrebbe meritato sorte migliore. Si procura il rigore con cui Pulisic fa il primo pareggio.

THEO HERANDEZ 4.5: primo tempo ectoplasmatico del francese, che sul gol di Cancellieri prima scivola goffamente e poi si gira dalla parte opposta, concedendo l’interno all’avversario che trova il mancino che batte Maignan. E anche diversi palloni pigri persi in mezzo al campo. Conceiçao se ne sbatte e lo lascia giù nell’intervallo. (dal 46’ BARTESAGHI 6.5: entra molto bene in partita, va spesso in sovrapposizione con ritmo e sforna cross che mettono in difficoltà la difesa del Parma. Ha un bel feeling con Pulisic).

FOFANA 6: mandato in campo per forza di cose, deve spendere il giallo che gli farà saltare il derby per rimediare ad un errore di Musah. Poteva fare una scelta diversa ed esser pronto per domenica. Invece guarderà il derby dalla tribuna. (dal 58’ CHUKWUEZE 6.5: disegna la parabola che Pavlovic mette alle spalle di Suzuki, ma era in offside. Pur non dando mai la sensazione di continuità, è meritevole di un voto buono perché crede, fino alla fine, su quel pallone che di coscia devia alle spalle di Suzuki).

MUSAH 5.5: vero, fa l’assist per il gol di Reijnders che rimette in partita il Milan, ma fa una serie di errori importanti. Il primo porta al giallo di Fofana, il secondo al gol del 1-2 del Parma perché controlla male una palla, un po’ velenosa, di Bennacer.

PULISIC 6: glaciale dagli undici metri per il gol del primo pareggio. Non è al top e si vede nella scelta dei tempi delle giocate, specie nel primo tempo. Fa spesso duetto con Bartesaghi nella ripresa, invitandolo spesso al cross.

REIJNDERS 7: mette tutto dentro al campo e ci crede fino alla fine. Cresce nel secondo tempo dove, su palla bellissima di Musah, trova il gol del pareggio infilando Suzuki sul primo palo. In precedenza aveva scelto male una situazione che poteva portare prima al 2-2. La sua faccia nel finale è la foto fedele della gara, ovvero di chi se l’è vista brutta.

LEAO 5: nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora indicazioni sulla sua sostituzione. Ma nei 45 minuti che rimane in campo fa poco poco. (dal 46’ BENNACER 6: prova a cucire il gioco in maniera costante e propositiva).

MORATA 4: dopo l’abbonamento alle ammonizioni, ne ha sottoscritto un altro ovvero quello ai fuorigioco. Finisce sempre oltre la linea e non dà mai la sensazione di poter fare male agli avversari. Ecco perché serve prendere Gimenez domani. (dal 57’ ABRAHAM 6: rispetto a Morata non ha occasioni, ma si sbatte tantissimo nel momento di maggior difficoltà emotiva della squadra).

ALL. CONCEICAO 6: dall’inferno al paradiso ma con tanti, troppi problemi da risolvere. Vincere era l’unica cosa che contava, ma questa squadra ha troppe cose sulle quali dover lavorare. Premiato da Bartesaghi e Chukwueze. Nel finale è incandescente con Calabria.