Pagelle - Raveyre e Simic salvano il Milan, Zeroli lo fa volare. Che gol Sia!

RAVEYRE - 8

Il migliore in campo: è lui che stoppa il Real Madrid nel primo tempo, è lui che para un rigore che indirizza la lotteria nel finale. Si fa trovare pronto in fase d'impostazione toccando tanti palloni. Anche con la voce ci sa fare. Deve migliorare nelle uscite alte, ma sulla qualificazione del Milan ci sono le sue mani.

BAKOUNE - 5,5

Inizia bene, poi è costretto a non attaccare troppo perché il Real Madrid pressa moltissimo. Un po' impreciso, certamente frettoloso. Ha fisico e talento per farsi valere di più.

SIMIC - 7,5

Serve come il pane a questa squadra perché mette pezze ovunque. La sua testa, la sua personalità e la sua fisicità sono di un livello superiore e si vede. Perfetto nel finale con due grandissimi interventi in chiusura su due bei cross, perfetto sul rigore nel finale.

NSIALA - 6

Nel primo tempo ha balbettato spesso, poi la ripresa è stata di sostanza e di fisico. Gioca tanti palloni, anche se non è esattamente il suo pane.

MAGNI - 5,5

Ha sulla coscienza il rigore causato nel primo tempo e qualche posizionamento sbagliato, ma ha sempre avuto la forza di reagire con la testa senza mai uscire dalla partita (dal 70' BARTESAGHI - 6,5. Fisico e personalità: si è allenato e giocato con la Prima Squadra per tanti mesi e si vede; segna anche il primo rigore che non è mai una cosa facile).

VICTOR - 6

Il regista del Milan: è leggerino, ma si fa sentire. Il pressing del Real lo sfianca nel primo tempo, poi esce alla distanza e gestisce senza strafare.

STALMACH - 6

Tanta corsa e tanti muscoli, che forse gli causano troppa imprecisione poi quando c'è da fare la scelta giusta palla al piede. Dà tutto e va comunque lodato con la sufficienza perché c'era da lottare e ha lottato.

ZEROLI - 7

Per un'ora non si vede, ingabbiato dal Real. Poi guida magistralmente due contropiedi non sfruttati dai compagni e segna il rigore decisivo che regala le Finals al Milan. Personalità da capitano forgiata anche con la Prima Squadra.

SCOTTI - 6

Nel primo tempo è l'unico a creare qualche grattacapo. Fa avanti e dietro, corre e si sbatte, tenta di proporsi e di allungare: forse è un po' frenetico, ma la sua presenza si fa sentire.

SIA - 7,5

Il Milan ha creato poco, quindi lui il gol se lo inventa da solo con una serpentina bellissima. 2006 cresciuto con Abate e che ora sta sbocciando con Abate: occhio perché sa toccare il pallone.

CAMARDA - 6

Un po' solo davanti, anche se quando la palla gli arriva sa come gestirla per giocarla. Tranne in una occasione, la più grossa, su cui non controlla per pochissimo. Esce al 90' tra gli applausi.