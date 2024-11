PAGELLE - Reijnders illumina nella nebbia. Morata rompe il digiuno, Fofana domina

Il Milan batte per 3-0 l'Empoli a San Siro e porta a casa tre punti importanti in classifica al termine di una prova dove il risultato non è mai stato in bilico. Ecco le pagelle dei rossoneri.

MAIGNAN 6: prende freddo.

EMERSON ROYAL 6.5: entra in entrambe le azioni dei gol del primo tempo. Sul primo alza bene il pressing in riaggressione, mentre sul secondo accompagna bene l’azione. Decisamente la sua miglior partita in campionato.

THIAW 6: in coppia con Gabbia, controlla senza affanni Colombo.

GABBIA 6: un sabato pomeriggio di ordinaria amministrazione. Pellegri gli fa il solletico e lui, forse, manco lo sente. (dal 74’ PAVLOVIC SV).

THEO HERNANDEZ 6: non regala grandi sussulti, ma dopo giorni complicati, va bene così. La partita si mette bene e lui può gestirsi.

FOFANA 7: il centrocampo è il suo habitat e lui domina ogni pallone che passa nella sua zona. A tratti è imbarazzante quanto sia superiore agli avversari. Fonseca gli risparmia l’ultimo quarto d’ora anche perché gravato dalla diffida in vista di Bergamo. (dal 74’ LOFTUS-CHEEK SV)

REIJNDERS 7.5: sublima la sua prestazione generale con il gol del 2-0 che arriva al tramonto del primo tempo. Giocatore che difficilmente sbaglia due partite di fila e anche se non si esibisce in giocate scintillanti, emerge per qualità nelle scelte ed eleganza. E nel secondo tempo si regala anche la sua doppietta personale che manda in ghiaccio la partita.

MUSAH 6.5: un po’ esterno offensivo, un po’ mezzala. Dà quella densità in mezzo al campo di cui questa squadra ha un bisogno enorme. Poi non chiedetegli di fare cose da prestigiatore, perché il suo mestiere è un altro. (dal 74’ CHUKWUEZE SV)

PULISIC 6: ha due errori di scelta dell’ultima giocata che non sono da lui. Entrambi nel primo tempo, dove una volta calcia e un’altra dosa male il tempo del passaggio per mettere in porta il compagno. È comunque sempre presente e pro attivo nelle fase di costruzione offensiva della squadra.

LEAO 6.5: dinamico, propositivo e voglioso. Entra, bene, nell’azione del gol di Morata dove Ismajli gli stoppa la conclusione verso la porta di Vasquez. In mezzo alla nebbia di San Siro, attiva le marce alte regalando sussulti. Bravissimo in occasione del 3-0 a portare via l’uomo a Reijnders che si trova così solo e libero di infilare Vasquez. (dall’84’ CAMARDA SV).

MORATA 6.5: interrompe il digiuno in campionato dopo due mesi con un bel gol che fa anche alzare la nebbia che si deposita su San Siro. Si muove tanto, aiuta anche fin troppo in fase di ripiegamento, ma la sua presenza offensiva è fondamentale. (dall’81’ ABRAHAM SV)

All. FONSECA 6.5: poco da fare, questa squadra rende meglio e si sente meglio con un centrocampista vero in più. L’esempio lo si è visto questa sera contro l’Empoli, con l’ottimo lavoro di Musah. Vince bene in casa e guarda con un po’ più di serenità al bivio di venerdì in casa dell’Atalanta.