Pagelle - Theo-Giroud, che partita. La prima "tela" di Adli è bellissima

Il Milan batte per 3-1 la Roma nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A e lo fa al termine di una prestazione convincente. I gol dei rossoneri sono stati firmati da Yacine Adli al suo primo gol in assoluto con la maglia milanista, Olivier Giroud che ha interrotto un digiuno casalingo in campionato che durava da fine agosto e dalla fucilata di Theo Hernandez. Queste le pagelle dei giocatori scesi in campo.

Maignan 7: fa capire alla Roma che non è serata con la paratona che tira fuori sul destro incrociato (e deviato) di Celik. Attento più volte su Pellegrini nel secondo tempo. Paredes gli calcia un rigore imparabile. Ma Mike continua ad essere un fattore.

Calabria 6: dentro una prova corale importante, il suo fallo da rigore è la macchia anche sulla sua prestazione. Un fallo ingenuo, che ha permesso alla Roma di riportarsi sotto nel punteggio e che le ha riattivato il morale. Ma il resto della partita è di molto buona.

Kjaer 6.5: si divide Lukaku con Gabbia e fa un’ottima partita, sia di intelligenza tattica sia di posizione. È sua la torre decisiva che permette a Giroud di portare il Milan sul 2-0.

Gabbia 6.5: bella partita di Matteo. Attento su Lukaku, sveglio quando El Shaarawy gli passa nelle zolle di competenza. Ha la chance di segnare, ma la colpisce malissimo di testa mettendola in fallo laterale. Ma quello per cui è pagato, ovvero fare il difensore, stasera lo fa bene.

Theo Hernandez 7.5: che bello è avere un terzino che torna nella sua posizione fa vedere che è meglio riportarlo lì, piuttosto che sacrificarlo come difensore centrale. Il gol del 3-1 è una fucilata impressionante per potenza e precisione, ma è tutta l’azione a due con Giroud che è una bellezza assoluta. Esce tra la standing ovation di San Siro. Nel primo tempo prende anche un palo. (dall’89’ Jimenez sv)

Reijnders 6.5: fosforo a profusione in mezzo al campo. Legge il movimento di Adli che poi genera il vantaggio del Milan. Ha il 95.1% di passaggi corretti nella partita. Continua ad essere lo stakanovista della mediana. Intoccabile.

Adli 7: probabilmente la sua partita più completa da quando è al Milan. Si costruisce il primo gol in maniera perfetta ed elegante, un colpo di pennello sulla tela che dà colore alla serata. Non molla un pallone che sia nella sua zona come dimostrano i 10 contrasti vinti sui 12 affondati. (dall’89’ Zeroli sv).

Pulisic 6.5: dà sempre la sensazione di sapere cosa fare, sia con la palla tra i piedi sia senza. Non gli riesce il tiro a giro con il sinistro nel secondo tempo, ma è sempre un’opzione valida per i compagni. (dal 78’ Musah sv: serpentina e palla sul palo).

Loftus-Cheek 6: solido, non ruba l’occhio ma c’è sempre quando deve esserci.

Leao 6: dà quella sensazione di estrema pericolosità, sempre e comunque, anche se non fa luccicare le giocate. (dal 78’ Okafor sv).

Giroud 7.5: finalmente Olivier. Una partita a tutto tondo, con il gol a San Siro in campionato che finalmente arriva, su ottima sponda di Kjaer. È imprendibile per Mancini, che non sa come marcarlo, e poi inventa un assist di tacco bellissimo per il gol di Theo Hernandez.

All. Pioli 7: la prepara bene, rimette Theo a sinistra e l’effetto si vede, sia in impostazione sia nelle accelerazioni. A parte la sbandata dopo il rigore di Paredes, la squadra tiene bene il campo e crea tanto.