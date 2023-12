29 problemi fisici nel 2023, il 70% di origine muscolare, 89 gare saltate: i numeri dell'emergenza infortuni al Milan

vedi letture

Tommaso Pobega e Noah Okafor sono solo gli ultimi due di una lunga lista di giocatori del Milan che si sono infortunati nel 2023: nell'anno solare, infatti, sono stati finora ben 29 gli infortuni che hanno colpito calciatori milanisti. Un numero enorme soprattutto se paragonato ad altre squadre che hanno avuto pochissimi problemi fisici. L'emergenza infortuni in casa rossonera va avanti ormai da tempo e per ora non sembra essere stata trovata ancora la soluzione.

29 INFORTUNI! - Come riporta SkySport24, che ha analizzato i 29 infortuni nel Milan nel 2023, di questi ben il 70% sono stati di origine muscolare. Nel dettaglio, 15 giocatori hanno subito delle lesioni, 5 sono stati fermati da affaticamenti, 8 si sono dovuti fermare per un problema traumatico e infine c'è stato un infortunio causato da un'infiammazione. A livello di partite saltate, il totale è di 89 partite saltate così suddivise: 62 saltate per lesioni, 13 per affaticamenti, 13 per traumi e una per infiammazione.

NUMERI SPAVENTOSI - Numeri davvero spaventosi che hanno condizionato parecchio il rendimento del Milan in questa prima parte di questa stagione. Con la rosa al completo, la squadra di Stefano Pioli era prima in classifica in Serie A e aveva dominato (senza però vincere) le prime due partite di Champions League. Poi sono iniziati purtroppo gli infortuni e le prestazioni del Diavolo sono peggiorate, così come i risultati. La formazione milanista ha le carte in regola per essere competitiva sia in Italia che in Europa, ma dovrà risolvere o comunque arginare l'emergenza infortuni, altrimenti sarà tutto molto difficile.