A volte neanche un grande Capitan America può nulla contro l'Hydra. Ma la forza dell'eroe sta nella reazione

Il titolo è di chiara ispirazione fumettistica, con un Christian Pulisic, soprannominato appunto come l'aitante supereroe Marvel, che non è riuscito a mettere una pezza alla debacle (l'Hydra dei comics, antitesi del Cap e che rappresenta caos e disordine) che si stava consumando ieri sera sul campo dell'U-Power Stadium di Monza. Lo statunitense è subentrato a Chukwueze ad inizio ripresa e nei 45 minuti a disposizione ha fornito un assist per Giroud e ha segnato un gol incredibile, splendida dimostrazione del suo strapotere tecnico, con un sinistro velenosissimo all'incrocio. Un gol e un assist da subentrato che gli valgono un record europeo: nessuno come lui in questa statistica (5 volte) da quando, nel 2016, ha debuttato nei top 5 campionati europei.

L'ex Chelsea arriva, siamo al 19 febbraio, a otto reti stagionali e sette assist: il suo recordo è di undici gol e dieci assist in tutte le competizioni (34 partite giocate) nella stagione 19/20 con i Blues. Quello che stiamo vedendo in rossonero è quindi, probabilmente, il miglior Pulisic di sempre. Di sicuro il più completo. Innanzitutto va specificato come non stia giocando nella sua posizione prediletta: lo statunitense può ovviamente essere impiegato come attaccante esterno a destra, ma la sua fascia natia è quella sinistra, attualmente occupata da Leao.

Squadra nuova, campionato nuovo e posizione non ideale, Chris riesce comunque ad essere un faro tecnico per il Milan, ma non solo. È encomiabile l'apporto in fase difensiva che riesce a dare, con il supporto costante al terzino della fascia di sua competenza. L'ex Dortmund è un pendolo continuo sulla fascia, è disciplinato tatticamente e davanti riesce sempre a "vedere" calcio, con un passaggio o un inserimento; cose che permettono alla squadra di essere molto pericolosa anche sul lato destro dopo anni in cui si è stati sbilanciati (e dipendenti) a sinistra.

La dirigenza rossonera è stata bravissima a cogliere l'opportunità e credere in un giocatore che stava patendo alcune situazioni negative, tra ambiente impossibile e problemi fisici fastidiosi, portando in Italia una stella offensiva di grande qualità: Chris, come il supereroe da cui prende il soprannome, sembra essere capace in tutto: sa fare gol, sa fare assist, sa calciare sia di destro che di sinistro, sa dribblare, sa leggere gli spazi e sa essere utile in ambo le fasi. Per soli 20 milioni di euro il Milan ha preso un giocatore di livello altissimo, come non se ne vedevano da tempo. E fa niente se ogni tanto si perde, Chris scrive su Instagram che fa parte degli alti e bassi del calcio, la soddisfazione e la gioia di avere un calciatore del genere così dedito alla causa vale molto di più di una singola partita. E Pulisic è già pronto a ricominciare e dare tutto per il suo Milan.