Accordo tra Milan e Al-Hilal per Theo: oggi atteso il sì del francese. Quattro nomi per sostituirlo

Theo Hernandez è pronto a salutare il Milan: il club rossonero ha infatti trovato un accordo con l'Al-Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita del francese. Operazione da 30 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dal club di via Aldo Rossi che nei gorni scorsi aveva fatto sapere agli arabi che i primi approcci a 20 milioni non lo soddisfacevano.

OGGI IL SI' DI THEO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per la chiusura dell'affare manca solo l'ok definitivo di Theo Hernandez che è atteso nella giornata di oggi. L'offerta dell'Al-Hilal al giocatore è tanto per cambiare monstre: 18 milioni di euro netti a stagione. Negli ultimi giorni, da parte del francese filtrava la volontà di restare un po’ alla finestra in modo da capire eventuali offerte dall’Europa, ma nelle ultime ore è arrivata l’accelerata. A Riad, tra l'altro, il francese, dopo tanti anni da avversari, potrebbe trovare in panchina Simone Inzaghi, l’altro grande corteggiato dalla società biancoblù che sta decidendo anche lui se accettare o meno la proposta del club arabo.

IL SOSTITUTO DI THEO - Dopo sei anni, 262 presenze e ben 34 gol, Theo Hernandez è quindi in procinto di salutare il Milan che poi dovrà trovare un sostituto importante visto che stiamo parlando di un titolarissimo del Diavolo. Al momento sono quattro i nomi sulla lista dei dirigenti milanisti: Udogie del Tottenham, Junior Firpo del Leeds, De Cuyper del Club Brugge e Cambiaso, che Massimiliano Allegri conosce molto bene visto che i due hanno già lavorato insieme ai tempi della Juventus.