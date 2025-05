Addio Theo, il francese verso la cessione: due nomi in lizza per sostituirlo

vedi letture

Dopo la scelta dell'allenatore che rimane la priorità principale per Igli Tare in questi primissimi giorni di lavoro alla guida della direzione sportiva rossonera, tra le grane non semplici da gestire ci sarà anche quella dell'organizzazione della rosa. Non solo per gli acquisti ma anche per chi deve rinnovare o chi potrebbe salutare Milanello nel corso dell'estate. Uno dei giocatori che, in questo senso, è sotto la lente di ingrandimento, è senza dubbio Theo Hernandez.

Addio Theo

Inutile girarci troppo intorno, Theo Hernandez è reduce dalla peggior stagione della sua carriera milanista. Arrivato già tirato ad agosto dopo aver giocato un Europeo logorante, non si è preso con Fonseca e non è mai riuscito a elevare il suo rendimento se non in sporadiche occasioni. A non aiutare, oltre a possibili vicende extra-campo che rimangono private, anche la questione contrattuale: il francese va in scadenza tra un anno, nel giugno 2026. Probabilmente si aspettava nel corso della stagione un corteggiamento maggiore da parte del Milan che, invece, non è arrivato con un'offerta sul tavolo. A questo punto sia Hernandez che Maignan sono in bilico per la prossima stagione, con il laterale che sembra vicino alla cessione e all'addio, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

Due nomi

Sempre il Corriere dello Sport, quest'oggi, prova già a mettere nero su bianco due possibili sostituti con due nomi che risultano in vantaggio al momento. Uno è quello di Maxim De Cuyper, terzino belga classe 2000 del Club Brugge che è sulla lista della dirigenza di via Aldo Rossi già da parecchio tempo. A visionarlo sono stati mandati anche degli scout nel corso di questa stagione: scade nel 2028 e la sua valutazione è di 20 milioni di euro circa. L'altra pista, più recente, porta al nome di Junior Firpo, laterale della Repubblica Dominicana classe 1996 che è reduce dalla promozione con il Leeds United, club in cui milita dal 2021. Nel suo passato, lo sviluppo nel Betis Siviglia e la parentesi non troppo fortunata al Barcellona. Due i vantaggi: ha il passaporto spagnolo e non occuperebbe slot extracomunitari, il suo contratto scade il 30 giugno.