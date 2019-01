Ag. Saint-Maximin: "Allan gradisce il Milan, ma adesso è quasi impossibile. A giugno invece..."

Dopo Carrasco, che i cinesi del Dalian Yifang hanno deciso di non vendere in questa finestra di mercato, il Milan rischia di vedere sfumare anche l'altro obiettivo per l'attacco di questo ultimo giorno di trattative, cioè Allan Saint-Maximin, 21enne punta esterna del Nizza. I rossoneri hanno fatto un tentativo e hanno presentato anche un'offerta per il prestito, ma ci ha pensato il suo agente, Mirko Kirdermir, a raffreddare la pista, almeno per questo mese di gennaio: "Adesso è quasi impossibile, perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo - ha spiega il procuratore a sportmediaset.it -. A giugno invece l'operazione potrebbe essere possibile, perché Allan gradisce la destinazione".

