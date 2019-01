MN - Ieri sera contatto telefonico tra Maldini e agenti Saint Maximin: difficile a gennaio, possibile a giugno

Allan Saint-Maximin nel mirino del Milan. Il francese classe 1997 piace moltissimo al club rossonero, tanto che la dirigenza rossonera stava già studiando un piano per il prossimo mercato di giugno. Secondo quanto appreso da MilanNews.it nella serata di ieri c’è stato un contatto telefonico tra Paolo Maldini e l’entourage del giocatore per cerca di anticipare l’affare a gennaio. Ma è molto difficile, sia per i tempi che per i costi, ma soprattutto perché il Nizza non vuole liberarlo ora. Più probabile a giugno, ovvero l’idea che originariamente aveva avuto il Milan nelle scorse settimane.

di Antonio Vitiello