Aggiungi un posto a Milanello, che c'è un Ibrahimovic in più

vedi letture

Scrive questa mattina Tuttosport che "lo stucchevole refrain sulla presenza o meno di una qualsivoglia figura dirigenziale del Milan in quel di Milanello nei giorni di allenamento sta portando quella che dovrebbe essere una “non notizia” ad un livello superiore". Dopo diverse settimane di assenza, tre per l'esattezza, nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato a varcare i cancelli di Milanello (LEGGI QUI).

In molti associavano l'assenza del Senior Advisor ad una possibile scissione interna dopo il viaggio in America di Giorgio Furlani, ma lo svedese è stato messo letteralmente knock-out da una brutta e pesante sindrome influenzale, che difatti gli ha impedito di essere fisicamente presente, ma sempre aggiornato sull'andamento delle cose.

Tornato per l'appunto ieri, Ibrahimovic ha assistito all'allenamento ed avuto un colloquio sereno con Sergio Conceiçao ed alcuni giocatori, il tutto sfoggiando il suo nuovo look, che ricorda un po' quello del primo Ibra italiano. Recuperato da questa aggressiva influenza, il dirigente sarà presente domani sera allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Milan, riprendendo così quella routine che nel corso di questa stagione l'ha visto più volte al fianco della squadra insieme a Geoffrey Moncada. Squadra, che mai come in questo momento storico, ha bisogno di essere supportata per alimentare le speranze europee.