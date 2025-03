Milanello, riecco Zlatan Ibrahimovic dopo tre settimane di assenza

Dopo tre lunghe settimane di assenza, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. Lo riferisce Sky che ricorda che lo svedese non si era presentato nel Centro Sportivo di Carnago a causa di una forte influenza che lo ha costretto a casa diversi giorni. Il Senior Advisor di RedBird e del club rossonero sta seguendo l'allenamento odierno del Milan che si stanno preparando per la trasferta di domenica sul campo del Napoli.

"Il Milan da un lato deve rincorrere il quarto posto per entrare in Champions, dall'altro il club è alle prese con il casting per scegliere il nuovo direttore sportivo. Il ritorno di Ibrahimovic si inserisce anche in questo quadro, in cui andranno poi definite le diverse aree di competenza all'interno della società" scrive il sito di SkySport.