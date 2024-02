Al Milan manca il gol della vittoria: ottima prova con l'Atalanta, ma è solo 1-1

Finisce 1-1 il posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta: apre le marcature Leao al terzo minuto con un gol clamoroso all'incrocio dei pali, risponde Koopmeiners su un rigore molto generoso al 43esimo.

Buonissima la prestazione dei rossoneri, che hanno avuto numerose occasioni e dominato il gioco, senza, però, un po' per sfortuna un po' per imprecisione, trovato il gol della meritatissima vittoria.

LA PARTITA

Primo tempo alla pari

Adli su Koopmeiners, Holm su Leao, Djimsiti su Giroud, Bennacer su Ederson. Uno contro uno, duelli individuali e una partita a scacchi giocata però ad alta intensità. Il leitmotiv della gara di San Siro è stato chiaro sin dai primi istanti di gioco, soltanto la giocata da fenomeno di Rafa Leao ha sparigliato le carte: sono bastati tre minuti al portoghese per tornare al gol in campionato, una conclusione violenta sul secondo palo praticamente imparabile per Carnesecchi. L'Atalanta ha faticato, i nerazzurri non sono riusciti a raddrizzare subito l'inerzia: De Ketelaere ha avuto una timida reazione con una conclusione terminata sul fondo, Djimsiti ha cercato la giocata dell'anno con un colpo di tacco impreciso arrivato sugli sviluppi di un corner corto.

Col passare dei minuti la banda di Pioli ha scelto il palleggio senza forzare la mano, gestendo ritmi e fiato. La Dea invece ha faticato a cercare la soluzione a un enigma complesso, un rompicapo tattico reso impossibile dalla trequarti rossonera. L'episodio che ha dato la seconda svolta al match è stato il calcio di rigore assegnato da Orsato con l'on field review per un fallo di Giroud su Holm: dal dischetto, come in Coppa Italia, ci ha pensato ancora una volta Teun Koopmeiners.

Un punto a testa

Nella ripresa Gasperini ha provato a sfruttare il momento positivo mandando in campo Zappacosta e Lookman per Holm e De Ketelaere, ma nonostante la maggior presenza nella metà campo avversaria sono stati i rossoneri a trovare le occasioni migliori: Calabria si è fatto murare dall'ottimo intervento a mano aperta di Carnesecchi, qualche minuto più tardi Pulisic - sulla sventagliata di un incontenibile Leao - è andato vicino alla rete con un colpo di prima intenzione uscito di pochissimo.

Il Milan ha provato a vincere una gara scorbutica, l'Atalanta invece ha gestito con qualche affanno di troppo: finisce con un pareggio il big match di San Siro, un punto che può andar bene soprattutto agli orobici.