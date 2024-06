Alla scoperta di Ermedin Demirovic, una delle alternative a Zirkzee per il Milan

vedi letture

Ermedin Demirovic è il nuovo nome per l'attacco del Milan. L'obiettivo numero uno dei Diavolo è sempre Joshua Zirkzee, ma, viste le difficoltà ad arrivare ad un accordo con il suo agente Kia Joorabchian, i dirigenti rossoneri stanno valutando anche altri profili, tra cui Artem Dovbyk del Girona e appunto l'attaccante bosniaco dell'Augusta, Demirovic.

CARRIERA - Nato il 25 marzo 1998 ad Amburgo, Demirovic è crescuto in Germania e, dal punto di vista calcistico, si è formato presso il Nachwuchsleistungszentrum di Amburgo. Nel 2014 passa al Lipsia dove rimane per tre anni prima di essere acquistato dall'Alaves. Il suo esordio assoluto in prima squadra avviene il 3 gennaio 2018 in Coppa del Re contro il Formentera, match nel quale segna una doppietta. Il debutto nella Liga del bosniaco va invece in scena qualche giorno dopo (il 28 gennaio 2018) al Camp Nou contro il Barcellona, entrando in campo all'89' al posto di Duarte. Dalla stagione successiva inizia a girare l'Europa in prestito: prima va al Sochaux in Francia (4 gol in 17 partite), poi a gennaio 2019 va all'Almeria (zero gol in 13 presenze). Nell'estate dello stesso anno, Demirovic si trasferisce sempre a titolo temporaneo al San Gallo in Svizzera (14 reti in 28 gare), mentre l'anno dopo viene acquistato dal Friburgo dove resta due stagioni (8 gol in 69 partite) prima di andare all'Augusta con cui ha collezionato 66 presenze e segnato 23 reti, di cui 15 nell'annata 2023-2024. Il 24 marzo 2021 ha esordito nella nazionale maggiore della Bosnia, con cui ha raccolto finora 26 presenze e un gol.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Alto 185 cm, Demirovic è un centravanti fisico che sa svariare sul tutto il fronte dell'attacco: oltre che da prima punta, può essere utilizzato anche sulle fasce ed eventualmente anche alle spalle di un altro attacccante. Non è mai stato un grande goleador in carriera, ma è un giocatore bravo a dialogare con i compagni di squadra (sono stati ben dieci gli assist nell'ultima Bundesliga).

ALTERNATIVA A ZIRKZEE - Demirovic, che ha un contratto con l'Augusta fino al 2026, è uno dei profili che il Milan sta valutando come alternativa a Zirkzee. Oltre ai rossoneri, anche la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui. La richiesta del club tedesco si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 17-18 milioni. Servirà trattare, anche se la speranza in via Aldo Rossi è quella di riuscire a chiudere per Joshua Zirkzee, da tempo primo nome della lista dei dirigenti rossoneri per rinforzare l'attacco.