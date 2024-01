Alla scoperta di Filippo Terracciano, il jolly del Verona che piace al Milan. Pioli ha giocato con suo papà Antonio

Il Milan ha messo nel mirino Filippo Terracciano, giocatore del Verona, tanto che ieri ha avuto un incontro con il suo agente Andrea D'Amico: il vertice con il procuratore è stato positivo, ma per la fumata bianca serve ora trovare un accordo con il club veneto che per il momento spara alto. In via Aldo Rossi il giocatore classe 2003 piace, ma solo al giusto prezzo: se la richiesta dei gialloblu saranno ritenute "corrette" dal Diavolo allora si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Altrimenti il Milan andrà su un altro giocatore oppure potrebbe decidere di far salire in prima squadra e dare più spazio ad Alex Jimenez che si è ben comportato contro il Cagliari in Coppa Italia.

CARRIERA - Ma conosciamo meglio Terracciano. Nato a Verona l'8 febbraio 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas e ha fatto il suo esordio in prima squadra il 15 dicembre 2021 in una gara di Coppa Italia contro l'Empoli (gialloblu sconfitti 4-3, lui entrò in campo all'85' al posto di Ruegg). Il debutto in Serie A avviene qualche mese dopo, il 20 marzo 2022 nel pareggio per 1-1 sempre contro l'Empoli. Nella stagione successiva inizia a trovare più spazio in prima squadra, ma è quest'anno che diventa un titolare della squadra veneta: finora Terracciano ha infatti giocato tutte e 18 le partite di campionato (14 dal primo minuto).

DUTTILITÀ - Si tratta di un giocatore che ha il suo punto di forza nella duttilità visto che può ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo: può fare il terzino destro, il terzino sinistro, il difensore centrale e anche l'esterno di centrocampo. Nelle giovanili del Verona, ci sono state partite in un cui ha giocato anche da mediano davanti alla difesa. Al Milan potrebbe quindi essere una valida alternativa a destra a Davide Calabria e a sinistra a Theo Hernandez.

PIOLI E IL PAPÀ - C'è una curiosità che lo lega, anche se non direttamente, a Stefano Pioli: l'attuale tecnico del Milan conosce infatti molto bene suo papà Antonio, ex centrocampista, perchè i due hanno giocato insieme al Verona nelle stagioni 1987-1988 e 1988-1989 e poi anche al Fiorenzuola in Serie C1 nella stagione 1997-98. Ora Pioli potrebbe ritrovarsi ad allenare il figlio, ma prima andrà chiusa la trattativa con il Verona.