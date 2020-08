Andamento lento per rinnovi e mercato: niente panico, ma l'Europa League non ammetterà errori

Tra poco più di una settimana il Milan si ritroverà in ritiro, 23 giorni dopo la sfida col Cagliari, ultimo atto della stagione 19/20 e dell'incredibile post lockdown rossonero. Dal 24 agosto in poi ci saranno circa tre settimane per prepararsi, poi sarà già dentro/fuori: il Diavolo è atteso a tre gare da eliminazione diretta nei preliminari di Europa League, la prima il 17 settembre, le altre il 24 e il primo ottobre. Se in campionato qualche passo falso potrebbe essere consentito, in Europa non si potrà assolutamente sbagliare, motivo per cui l'undici di Pioli dovrà arrivare pronto e carico ai vari appuntamenti.

NUMERI CONTATI - La Champions League a gara secca (e a porte chiuse) ci ha già consegnato risultati sorprendenti, motivo per cui sarà obbligatorio non sottovalutare nessun avversario, non soltanto sul terreno di gioco. Il Milan attuale, anche considerando il probabile rinnovo di Ibrahimovic, non è numericamente pronto per affrontare con relativa sicurezza delle partite senza appello. Kessie e Bennacer non hanno sostituti, se non i giovani Pobega e Brescianini e l'adattato Krunic; Bonaventura, primo cambio delle mezze punte nel post quarantena, non è ancora stato rimpiazzato, tant'è che, considerando la squalifica di Rebic, i rossoneri ad oggi avrebbero gli uomini contati per due ruoli su quattro dell'attacco.

ANDAMENTO LENTO - Di tempo ce n'è ancora tanto e il Milan, com'è noto, sta dando priorità ai rinnovi di contratto, nella speranza che oltre ad Ibra vengano presto sistemate le situazioni relative a Donnarumma e Calhanoglu. Niente panico ovviamente, ma era logico aspettarsi che il club rossonero avrebbe potuto risolvere questi prolungamenti prima del raduno: questo accadrà quasi certamente per Zlatan, mentre per Gigio si rischia di proseguire ancora oltre. Il mercato in entrata invece sembra invece lontano all'orizzonte, quando invece dovrebbe essere la priorità, a prescindere dalle occasioni dell'ultimo minuto. Probabilmente il Milan spera di riuscire a mettere a segno un paio di acquisti intorno alla metà di settembre, in modo che questi siano arruolabili per la seconda di campionato e il secondo turno di EL, per poi completare la rosa (anche al netto delle uscite) al cosiddetto fotofinish. Giocare col cronometro può favorire gli affari ma non bisogna dimenticare che il Milan si giocherà metà della sua stagione già a settembre.