Anno nuovo, bollettino vecchio: il punto sull'infermeria rossonera

Siamo entrati da poche ore nel nuovo anno ma gli impegni che incombono sul Milan a partire dal 4 gennaio a Salerno, ci costringono a parlare di attualità. Cosa c'è di più attuale nella rosa rossonera dei giocatori indisponibili? Le tante assenze hanno condizionato e stanno condizionando la stagione rossonera fin qui, comunque buona fino alla pausa Mondiale. Vediamo dunque come ripartirà il Milan.

Assenze pesanti

La defezione che sta facendo più male in questa stagione ai rossoneri è senza dubbio quella di Mike Maignan. Il portierone rossonero ha giocato l'ultima partita con il Milan lo scorso 18 settembre: il big match perso a San Siro contro il Napoli. Quattro giorni dopo Mike si infortunava al polpaccio con la Nazionale e dava inizio a un calvario che lo vede tuttora protagonista più di tre mesi dopo il fattaccio. Sicuramente il 16 rossonero non sarà della partita a Salerno e ancora non è chiaro quando potrà tornare a difendere i pali della porta del Milan. Si attendono ulteriori esami nei prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione. Un altro giocatore che non sarà della partita all'Arechi e che presto verrà esaminato di nuovo, con più probabilità di ritrovare il campo in tempi brevi, è Divock Origi. Una stagione per ora maledetta per l'ex attaccante del Liverpool che a causa dei continui guai fisici non ha ancora trovato il feeling e la continuità giusta. Maignan e Origi si aggiungono ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi che continuano nei loro programmi di recupero e potranno rivedersi verso febbraio. Nella giornata di ieri si sono aggiunti anche Ante Rebic e Fode Ballo-Touré alla lunga lista degli indisponibili: il croato ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra che verrà rivalutata con risonanza fra 7 giorni. Per il terzino invece lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito domani.

Bicchiere mezzo pieno

L'inizio dell'anno è però tempo di buoni propositi e ottimismo, quindi cerchiamo di guardare anche quanto di buono è emerso da questa pausa per i Mondiali. Sicuramente le note liete sono i recuperi di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Curiosamente, entrambi i giocatori si erano infortunati all'interno della stessa partita, quella contro l'Empoli del 1° ottobre. Il belga è già tornato in campo a Dubai ed è sembrato in palla, il capitano ha giocato contro il Psv la sua prima gara dopo tanto tempo e ha messo così minuti nelle gambe. Dopo qualche acciacco anche Brahim Diaz sembra essere pienamente recuperato. Discorso diverso invece per Junior Messias e Rade Krunic che si sono allenati a parte da dopo Natale e sono ancora in dubbio per Salerno. Qualcosa in più si saprà anche su Fodè Ballo-Tourè che è caduto male sulla spalla nei minuti finali di Eindhoven ed è uscito dal campo molto dolorante: su di lui sono attese nelle prossime ore notizie maggiori.