Attacco Milan, i titolari per il Bologna arrivano giovedì: Leao punto di domanda

La sosta per le Nazionali è agli sgoccioli e da oggi, al Centro Sportivo di Milanello, la squadra rossonera torna ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della terza giornata di campionato che si disputerà domenica sera a San Siro contro il Bologna: una partita molto importante perché contro una diretta concorrente. I dubbi maggiori, per il Diavolo, riguardano l'attacco con 4 opzioni per due posti ma anche con tante incognite.

Leao e Nkunku, punti di domanda

La quota rapidità dell'attacco rossonero quest'anno sarà rappresentata in particolar modo da Rafael Leao, come sempre, e da Cristopher Nkunku, volto nuovo arrivato proprio per sfruttare queste sue caratteristiche. In vista del Bologna, in casa rossonera tutto ruota attorno al portoghese: riuscirà a recuperare per la partita? Verrà almeno convocato per entrare a gara in corso? Questa mattina il Corriere dello Sport si chiede proprio questo: se vale la pena rischiarlo o meno. Decisivi i prossimi giorni di allenamento. Per il neo arrivato francese invece si lavora per entrare nuovamente in condizione, dopo un periodo di stop dovuto alla sua esclusione al Chelsea: difficile che possa partire dall'inizio. Entrambi ieri hanno lavorato a Carnago, nell'ultimo giorno di riposo concesso alla squadra.

I due americani

Esclusi Leao e Nkunku, le soluzioni per l'attacco si riducono a due nomi, i soliti di questo inizio di stagione. Con ogni probabilità il reparto offensivo sarà sorretto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez: i due "americani". Hanno giocato entrambe le gare di campionato dall'inizio e lo statunitense ha rappresentato la solita garanzia mentre il messicano deve riscattarsi dopo un'estate turbolenta, specie negli ultimi giorni di mercato. Entrambi però saranno gli ultimi a entrare: giocheranno nella notte italiana due amichevoli con Stati Uniti e Messico che li obbligheranno a tornare a disposizione solamente giovedì. Per fortuna la gara è domenica ma comunque servirà qualche ora per resettarsi nuovamente sul rossonero.