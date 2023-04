Avversari sul campo, alleati sul mercato: il Milan guarda in casa Empoli per un futuro italiano

I nomi

Se da una parte Milan e Empoli venerdì saranno avversarsi sul campo, sul mercato potrebbe esserci un'alleanza: i rossoneri sono molto attenti al mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda le liste, per questo un occhio in casa del club toscano la dirigenza milanista lo dà sempre in ottica della prossima stagione. Soprattutto su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003, e Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000.



Sul mercato

Baldanzi è cercato dei rossoneri vista l'incognita Brahim Diaz, per il quale il Milan tratterà con il Real Madrid il prezzo per comprare il giocatore. Dopo essersi messo in mostra nella Primavera dell'Empoli e brillato in questa stagione segnando già a San Siro il gol decisivo contro l'Inter, i rossoneri si sono mossi sul giocatore per anticipare la concorrenza. Discorso diverso per Parisi: il giocatore piace, ma sul quale c'è sicuramente tanta concorrenza. I rossoneri lo vorrebbero per avere un'alternativa che possa alternarsi con Theo Hernandez.