"Basta scuse, ultima chiamata": la Curva accoglie la squadra all'arrivo a San Siro

Come annunciato ieri, la Curva Sud Milano si è ritrovata davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per mandare un messaggio chiaro al club dopo un avvio di stagione decisamente poco soddisfacente e alla vigilia di un filotto di partite, tra Serie A e Champions League, decisamente importante.

All'arrivo del pullman del Milan, la squadra è stata accolta dal corteo di tifosi fra bandiera e fumogeni e un grande striscione ben esposto, che recita: "Basta scuse, ultima chiamata".

La Curva sosterrà ancora la squadra ma vuole vedere un'inversione di tendenza a partire da stasera. Se questa non dovesse esserci, come riportato nel comunicato: "Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità".

Riportiamo di seguito il comunicato pubblicato ieri:

“L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore!".