Bennacer ancora fuori condizione. Milan, serve un ricambio per Fofana e Reijnders

Dopo i 45' contro la Roma, le prime due uscite da titolare di Ismael Bennacer in questa stagione hanno dimostrato una cosa: il centrocampista algerino è ancora fuori condizione. Rientrato recentemente dal grave infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fuori da agosto a dicembre, il numero 4 rossonero è stato immediatamente buttato nella mischia prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceiçao, a conferma dell'importanza che ha all'interno del progetto tecnico rossonero.

Il fatto che non sia ancora pronto al 100%, però, non permette all'allenatore portoghese di fare completo affidamento su di lui, motivo per il quale il Milan ha bisogno di aggiungere in rosa un altro centrocampista in questo calciomercato. Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana sono stati chiamati fino a questo momento agli straordinari, e le ultime prestazioni opache dei due giocatori confermano che hanno bisogno di un ricambio.

Quando tornerà in condizione, Bennacer sarà un'alternativa di lusso, oltre che una soluzione in più per Conceiçao, che al momento non disdegnerebbe la possibilità di accogliere in rosa un altro centrocampista. Tutte le strade, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, portano alla fine a Warren Bondo del Monza.

Classe 2003, francese, non creerebbe neanche problemi a livello di liste, visto che verrebbe inserito in quella dei giocatori Under. Poi se consideriamo il fatto che il dt Moncada lo segue sin dai tempi del Nancy, potremmo dire che non esiste soluzione migliore sulla quale andare a puntare, ad oggi. In questi anni di Monza Bondo è cresciuto sotto ogni punto di vista, anche sotto quello del rendimento, soprattutto nel corso di questa stagione, dove si sta riuscendo a consacrarsi tra tutte le difficoltà che la formazione brianzola starebbe riscontrando.

L'alternativa porta il nome di Habib Diarra dello Strasburgo, ma il prescelto potrebbe essere alla fine proprio Bondo. L'importante, però, è che alla fine venga rinforzata la mediana, anche perché da qui al termine della stagione il Milan dovrà affrontare un calendario fitto di partire, ed una sola alternativa a Reijnders e Fofana potrebbe non bastare.