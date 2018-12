Çalhanoglu a DAZN: "Al Milan sto bene, che rapporto con Gattuso! Sbagliato giudicarmi se non segno..."

Hakan Çalhanoglu, pedina al centro di discorsi di mercato e delle recenti dichiarazioni di mister Gattuso, parla in esclusiva ai microfoni di DAZN. Questa la lunga intervista del fantasista turco: "Nel calcio è normale avere periodi diversi nel corso di una stagione, possono esserci degli alti e bassi. Credo che questi momenti possano fortificarci in vista del girone di ritorno. Siamo a tre punti dalla Champions, è tutto in gioco. Potevamo fare meglio, avere più punti, ma non molliamo".



La pressione del gol mancante: "Non mi sento sotto pressione. Se non segno vengo giudicato negativamente, ma questo non è corretto. Se gioco per la squadra e faccio quello che chiede il mister, avrò comunque fatto bene il mio lavoro".



La disponibilità al ruolo: "Biglia e Bonaventura sono out, quindi ogni tanto devo giocare al loro posto. Sicuramente mi piacerebbe di più giocare dietro le punte, ma non cambia niente. L'importante è stare concentrato sulla partita che devo fare".



Futuro? "Io sono felice al Milan, sono contento di Gattuso e del suo staff. Qui a Milano mi sento bene".



Il feeling con Gattuso: "Il rapporto è veramente buono, anche quando si arrabbia con me. Lo accetto perché è un tecnico con mentalità vincente. Quando è così è sempre meglio non dire niente, altrimenti ti arriva la papagna...".