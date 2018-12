Castillejo a MTV: "Il nostro obiettivo è la Champions, mi trovo bene con Gattuso. Speriamo che Higuain ritrovi presto il gol"

Intervistato da Milan TV, Samu Castillejo ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sui primi mesi al Milan: "Milano è una grande città, l'Italia è un bel paese, molto simile alla Spagna. Sono qui con la mia famiglia e sono molto contento, sta andando tutto bene. La verità è che non sono qui da molto e non è mai facile lasciare il tuo paese, ma sta andando tutto bene".

Sul giocare a San Siro: "Ogni volta che entro a San Siro mi ricordo la prima volta che sono entrato, da tifoso, quando ero piccolo. E' sempre un bel momento e un bel ricordo nella mente".

Sul gruppo rossonero: "Abbiamo un grande gruppo, ci troviamo tutti molto bene e questo ci aiuta e servirà a conquistare un posto in Champions League, che è il nostro obiettivo".

Sul suo momento: "Sono sempre pronto per giocare e per le partite che ci saranno, è per questo che sono qui. il primo anno di solito non è facile, per tutte le cose nuove che ci sono, dal paese alla squadra, però credo che le cose stanno andando bene e sono pronto per giocare".

Su Gattuso: "Mister Gattuso parla sempre con tutti, è una grande persona che sta sempre molto vicino a tutti noi e fa sì che il lavoro si svolga sempre bene e con un sorriso durante l'allenamento. Io mi trovo bene con lui perchè mi ha aiutato da quando sono qui".

Sul ruolo: "Vengo da tre anni nei quali ho giocato sulla fascia destra, adesso sto giocando un po' a sinistra o da seconda punta, in base a dove c'è bisogno. Sono posizioni nelle quali mi trovo bene e che mi piacciono e cerco sempre di aiutare la squadra in qualunque modo".

Su Higuain: "Ci auguriamo tutti che Higuain trovi presto il gol perchè per noi è molto importante un attaccante come lui, con le sue caratteristiche e speriamo che domani possa fare di nuovo gol e aiutare la squadra".

Sulla squadra: "Mister Gattuso vuole trasmettere la voglia di vincere che aveva quando giocava. Siamo una squadra con una buona qualità, il più delle volte superiore a quella degli avversari e quindi dobbiamo mettere in campo sempre voglia perchè con la qualità possiamo vincere".

Su cosa vorrebbe come regalo di Natale: "Per me il miglior regalo sarebbe concludere la stagione al quarto posto e una buona salute per tutti i giocatori, con la possibilità di recuperare tutti i giocatori infortunati ed essere tutti a disposizione, sarebbe il regalo più bello di tutti".