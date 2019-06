Ci siamo: Giampaolo arriva per definire i dettagli. Ag. Suso-Calabria summit in sede

Dopo aver assestato il primo acquisto nella giornata di ieri, Rade Krunic dall’Empoli per 8 milioni più bonus, il Milan oggi si è mosso su più fronti. Infatti stamattina c’è stato un summit in sede tra Alessandro Lucci e la dirigenza rossonera. Il procuratore di Suso e Calabria ha discusso dei suoi assistiti, con il terzino che potrebbe rinnovare il contratto (con adeguamento salariale), mentre per lo spagnolo sono pervenute diverse offerte e si riflette sulla possibile uscita.

Sempre in mattina c'è stato un altro incontro in sede tra Frank Tsadjout, il suo agente Silvano Martina e i il Milan, per trovare squadra all'attaccante della Primavera.

Ma non è finita qui perché nella giornata di oggi ci sarà un’altra novità. Dopo settimane di attesa Marco Giampaolo è pronto a firmare con i rossoneri. Il tecnico sarà a Milano e avrà un incontro con la dirigenza milanista per definire i dettagli. A Giampaolo un biennale con opzione sul terzo.