Clamoroso a San Siro! Il Milan batte 3-2 il Parma segnando due gol nel recupero. Pavlovic gigantesco

Il Milan vince una partita incredibile: perdeva 1-2 al 92esimo con Theo e Leao fuori all’intervallo, ma Reijnders e Chukwueze, sospinti da un gigantesco Pavlovic, regalano i tre punti nel recupero per il 3-2 finale dei rossoneri.

LA PARTITA

Cancellieri-gol, come all'andata

In avvio la partita è piuttosto equilibrata, con un botta e risposta tra Djuric, Pulisic e Morata. Poi, a metà primo tempo, arriva la rete che sblocca il risultato e a realizzarla è il Parma. Non segnava da novembre, ma aveva già segnato all'andata: quando vede il Milan, Cancellieri si scatena. La squadra ducale si porta in vantaggio a San Siro grazie alla rete dell'ex Empoli e Lazio: partito in campo aperto, sfruttando anche una scivolata di Theo Hernandez, Cancellieri arriva al limite dell'area e col mancino mette la palla all'angolino, senza dare scampo a Maignan

Il Milan cresce e trova il pari prima dell'intervallo

La reazione del Milan è immediata, prima con Morata e poi con l'episodio che vale il pareggio di Pulisic. Dal dischetto ha una percentuale del 100%, 11 su 11 prima di oggi, 12 su 12 adesso. L'ex Chelsea, tornato oggi titolare, si presenta dal dischetto e realizza perfettamente il rigore che vale l'1-1. Un penalty causato da un'uscita irruenta e ingenua di Suzuki, lo statunitense pareggia i conti a otto minuti dall'intervallo. E il risultato regge fino al duplice fischio dell'arbitro. Da segnalare anche l'ammonizione a Fofana: diffidato, salterà il derby con l'Inter.

Doppia clamorosa esclusione all'intervallo

Il secondo tempo si apre con due notizie che hanno del clamoroso: Conceiçao lascia negli spogliatoi Theo Hernandez e Leao, mandando in campo Bartesaghi e Bennacer. Due esclusioni che fanno rumore, visto che il Milan ha fatto fatica nel primo tempo e senza due dei suoi calciatori migliori non cresce neanche nella ripresa. Anzi, è il Parma ad andare vicino al gol con Hernani, prima di altri cambi forti in casa rossonera: fuori Morata e Fofana, dentro Chuckwueze e Abraham.

Delprato ammutolisce San Siro, Reijnders lo risveglia e Chukwueze lo manda in visibilio

La partita non offre particolari guizzi per gran parte del secondo tempo, nonostante i tanti cambi, ma il finale è al cardiopalma. All'80 Delprato trova la rete del 2-1 dopo un tiro di Camara su cui è miracoloso Maignan, che però non può nulla sulla ribattuta dell'esterno difensivo. Sette minuti dopo Pavlovic segna di testa, ma la rete è annullata per fuorigioco. Sembra un pomeriggio storto, da dimenticare per i rossoneri. Invece nel recupero succede l'imponderabile: Musah con un pallone in verticale manda Reijnders in porta per il 2-2 al 92'; tre minuti dopo un'azione a dir poco rocambolesca regala anche il 3-2 ai ragazzi di Conceiçao, con la rete di Chukwueze di coscia. L'ultima emozione di una partita in cui il Milan non brilla, ma trova tre punti preziosissimi.