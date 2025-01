Como-Milan, le formazioni ufficiali: confermati Morata e Tomori. C'è Bennacer

vedi letture

Tutto pronto allo stadio Sinigaglia dove tra pochi minuti, alle ore 18.30, si sfideranno il Como e il Milan. Lariani e rossoneri si affronteranno nella gara valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A, saltata per via dell'impegno in Supercoppa Italiana del Diavolo. Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it