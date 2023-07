Contro il Real come in Primavera. Il Milan scopre Jan-Carlo Simic: ecco chi è. E al posto di Gabbia...

Tra le varie note positive a tinte rossonere di Real Madrid-Milan ve ne è una davvero a sorpresa: essa corrisponde al nome e al cognome di Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 che, dopo un anno con la Primavera di Ignazio Abate, ha esordito ieri con la Prima Squadra da titolare al fianco di Tomori contro la squadra più vincente della storia del calcio.

Schierato titolare a causa dell'imminente trasferimento di Gabbia al Villarreal ("Ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene", ha rivelato Pioli nel post partita), Simic ha mostrato contro il Real Madrid esattamente ciò che si era già visto nell'anno con la Primavera: aggressività e fisicità, concentrazione e ordine, con quella dose di personalità che bisogna - per forza di cose - avere se a 18 anni giochi con la maglia del Milan contro il Real Madrid davanti a 100mila spettatori. La sua crescita è stata importante negli ultimi mesi: Abate piano piano si è affidato a lui, Pioli lo ha poi portato in Prima Squadra col ritiro di quest'anno e ora......e ora si vedrà. In teoria, Simic potrebbe ancora giocare con l'ambiziosa Primavera di Abate, ma il suo livello sembra già troppo alto per il campionato giovanile italiano. Ed ecco che si potrebbe aprire una porta nuova: il Milan, che sta cedendo Gabbia al Villarreal, ha bisogno di completare il suo reparto centrali, tra i quali vi è anche Kjaer (non sempre integro fisicamente) e Kalulu (che può essere anche schierato da terzino destro). Il Milan, comunque, continua a trattare anche Facundo Gonzalez, per il quale è previsto un incontro a Casa Milan con l'agente in questa settimana.