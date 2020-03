Corriere Milano - Milan e Inter al Comune: entro aprile il nuovo progetto preliminare dello stadio

Dopo una lunga pausa, ieri pomeriggio c'è stato un nuovo contatto tra Milan, Inter e Comune di Milano per parlare del progetto del nuovo stadio che vogliono costruire i due club. A causa dell'emergenza per il coronavirus, le parti si sono sentiti in teleconferenza: da una parte i tecnici delle due squadre, dall'altra con gli assessori al Bilancio, Roberto Tasca, all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, e allo Sport, Roberta Guaineri.

NUOVO PROGETTO - Lo riporta questa mattina l'edizione di Milano del Corriere della Sera che spiega che Milan e Inter hanno assicurato ai rappresentanti di Palazzo Marino che presenteranno il loro nuovo progetto preliminare, che contempla anche il salvataggio di una parte di San Siro, entro il mese di aprile. Ovviamente, i tempi saranno rispettati salvo ulteriori complicazioni per il coronavirus o se dovesse arrivare il parere della Soprintendenza e del Ministero delle Belle arti (in teoria è atteso tra una decina di giorni, ma non è sicuro). Per il momento, inoltre, non si sa ancora quando si conoscerà il nome del progetto vincitore (la Cattedrale di Populous o i due Anelli di Manica-Roy).

NODO VOLUMETRIE - Il nuovo progetto di Milan e Inter dovrà rispettare le richieste del Consiglio comunale, in primis quelle che riguardano le volumetrie: come riferisce sempre il Corriere della Sera, "per l'area di San Siro, l'indice volumetrico è fissato dal piano di governo del territorio allo 0,35 a cui vanno sicuramente sommati i costi in più per il recupero e la rifunzionalizzazione di San Siro, costi che le squadre chiederanno di trasformare in ulteriori diritti edificatori già molto alti perché Milan e Inter facendo riferimento alla legge per gli stadi, hanno chiesto un indice dello 0,63, praticamente il doppio di quello fissato dal Comune". La partita delle volumetrie, cioè quella più complicata, è iniziata.