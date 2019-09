CorSera - Avanti piano, ma avanti: il Milan vince e rialza la testa, ma resta un cantiere

Bene ma non benissimo. L’importante, comunque, era portare a casa i tre punti. Il Milan di Giampaolo non ha incantato, ma ha centrato l’obiettivo. Avanti piano, dunque, ma avanti. I rossoneri, come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, rialzano la testa e ora possono guardare avanti con un po’ più di coraggio misto a speranza.

TANTO LAVORO - La prima vittoria in campionato, arrivata contro un Brescia che ha fatto la sua degnissima figura, consentirà a Giampaolo di trascorrere una sosta più serena e senz’altro più costruttiva. Il lavoro da fare non è poco. E anche ieri è si è visto bene. Dal gol di Chalanoglu in poi, infatti, fino a 10 minuti dalla fine della partita, quando il centrocampo bresciano ha finito il gasolio, i rossoneri non hanno più tirato in porta.

MERCATO - Ora la sosta, poi Verona. Il Milan resta un cantiere. Ma con tre punti in più, è già un’altra cosa. Come detto, ieri contava solo ripartire. Anzi: partire. Per tutto il resto, c’è tempo. E occhio ai possibili sviluppi sul mercato: Maldini e Boban hanno a disposizione due giorni per regalare a Giampaolo il tanto agognato rinforzo in attacco.