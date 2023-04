CorSera - Diaz-Leao, i trascinatori del Milan con un futuro ancora da scrivere: entrambi vogliono restare

Domenica sera a Napoli, il Milan ha fatto una piccola grande impresa grazie soprattutto a Brahim Diaz e Rafael Leao che con i loro gol e le loro giocate hanno trascinato il Diavolo verso una netta vittoria per 4-0 che nessuno si aspettava. Ad accomunare entrambi c'è anche un futuro ancora da scrivere visto che il prestito dello spagnolo dal Real Madrid si conclude il prossimo 30 giugno, mentre il portoghese è in trattativa da mesi per il rinnovo (il suo contratto scade nel 2024).

VOGLIA DI RESTARE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che in via Aldo Rossi sono da tempo al lavoro affinché il futuro di entrambi sia ancora colorato di rossonero. Ovviamente si tratta di due situazioni diverse, ma tutte e due piuttosto complicate: del prolungamento di Leao, per esempio, si parla ormai da tantissimo tempo, con voci e indiscrezioni sono all'ordine del giorno. Le ultime parlano di un possibile fino al 2025 così da avere più tempo per provare ad arrivare ad un'intesa definitiva che per ora non è stata ancora trovata.

SERVE LA CHAMPIONS - Rafa non ha mai nascosto di stare bene al Milan e di voler restare, così come Diaz, che lo ha ribadito già più volte anche a Maldini e Massara. I dirigenti del Diavolo sono al lavoro per soddisfare la loro volontà, ma non sarà facile: l'assist migliore per il club rossonero se lo dovrebbe fare da solo, qualificandosi alla prossima Champions League e incassando quei famosi 40 milioni di euro. Con questi soldi, trattenere Diaz e Leao sarebbe sicuramente un po' più semplice.