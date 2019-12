CorSera - Ibra a un passo dal Milan: trattativa avanzata, resta da definire la durata del contratto

Tutte le strade portano a Milano. Sponda rossonera, ovviamente. Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal Milan. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la trattativa è in fase avanzata, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Tutti gli indizi, comunque, spingono per un imminente ritorno in rossonero.

CONTRATTO - Ancora poche ore, dunque, e poi Ibra svelerà finalmente le sue intenzioni. Tra lo svedese e il Milan, come detto, manca l’intesa definitiva. I vertici di via Aldo Rossi si aspettano che il giocatore risponda con il cuore, il problema è che Zlatan chiede un contratto di 18 mesi garantiti. I rossoneri, invece, mettono sul piatto un accordo fino a giugno, con il rinnovo subordinato alla qualificazione in Champions. Il fuoriclasse di Malmö invoca stabilità per iscrivere i figli a scuola senza sottoporli a un trasloco per un tempo limitato.

IL NAPOLI NON MOLLA - Ecco perché il Napoli non si sente ancora fuori dai giochi. Ibrahimovic, però, accetterebbe un trasferimento in azzurro solo a due condizioni: la qualificazione agli ottavi di Champions League e la conferma di Carlo Ancelotti. Entro fine settimana, il sipario finalmente si alzerà.