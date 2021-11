CorSera - Il Milan cerca lo scatto nel derby: è una grande occasione, Pioli proverà a vincere senza fare calcoli

È il giorno del derby, la sfida più attesa, non soltanto a Milano e dintorni. San Siro sarà stracolmo, pronto a esplodere da una parte e dall’altra. Milan e Inter si daranno battaglia in campo, consapevoli del fatto che il confronto di oggi potrebbe indirizzare la stagione. Non sarà una partita decisiva - non potrebbe esserlo a inizio novembre - ma dirà molto, moltissimo, anche in termini di classifica.

Milan, che occasione!

Alla vigilia Pioli ha preferito tenere un profilo basso - giusto così - ma sa bene che una vittoria spingerebbe il suo Milan a +10 sull’Inter, complicando maledettamente i piani rimonta di Inzaghi. Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, l’occasione è di quelle speciali: l’obiettivo dei rossoneri è lo Scudetto e con tre punti nel derby di stasera piazzerebbero uno sprint formidabile anche sotto l’aspetto motivazionale.

Doppio risultato

Non solo: a differenza dell’Inter, il Milan può permettersi anche un pareggio che manterrebbe intatto il divario di 7 punti. Questo, ovviamente, non significa che Pioli imposterà una gara conservativa, al contrario: i rossoneri hanno dimostrato di dare il meglio quando giocano per vincere, e così faranno anche stasera. Il Milan proverà a fare la partita, senza calcoli né pensieri alla classifica. Perché il derby non va semplicemente giocato, no: il derby bisogna vincerlo.