CorSera - Il Milan è ancora vivo: Tonali riporta il Diavolo in vetta e tiene vive le speranze scudetto

La corsa scudetto è ancora aperta grazie a Sandro Tonali che ieri al 92' della sfida contro la Lazio ha segnato il gol vittoria e ha regalato tre punti d'oro che tengono ancora vive le speranze rossonere di vincere il campionato. Con questo successo, il Milan torna in vetta da solo alla classifica e ora attende il risultato del recupero dell'Inter che (finalmente) mercoledì giocherà contro il Bologna.

SERATA INCREDIBILE - Come racconta questa mattina il Corriere della Sera, quella di ieri è stata una serata davvero incredibile per il Diavolo che ha iniziato malissimo la gara, subendo dopo pochi minuti il gol di Ciro Immobile. Nonostante la rete a freddo, la squadra di Pioli ha reagito e ha creato ancora una volta tantissime occasioni, grazie soprattutto ad un Leao in grandissima serata, trovando prima il gol del pareggio con Giroud e poi nel finale quello della vittoria con Tonali. Purtroppo il destino non è più solo nelle mani del Milan, ma questo successo tiene viva la lotta scudetto e mette pressione all'Inter in vista del recupero di mercoledì.

IL MILAN E' ANCORA VIVO - In casa rossonera ci credono, così come ci credono i tifosi che ieri hanno dato l'ennesimo grande spettacolo sugli spalti dell'Olimpico, con una bellissima coreografia prima del fischio d'inizio e poi cantando e incitando la squadra per tutta la partita. Senza la vittoria di ieri, il Milan avrebbe praticamente consegnato lo scudetto nelle mani dell'Inter e invece il Diavolo è ancora vivo e lotterà fino alla fine per provare ad arrivare davanti a tutti. Vincerle tutte potrebbe non bastare, ma in questo campionato nulla è semplice e scontato e dunque crederci è d'obbligo.