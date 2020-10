CorSera - Milan, con lo Sparta Praga gara crocevia del girone: l’Europa League è un obiettivo concreto

Vincere per restare imbattuti (anche in Europa League), mantenere il primo posto nel gruppo H e fare un altro passo in avanti verso la fase a eliminazione diretta. Il Milan non può e non vuole steccare contro lo Sparta Praga, che sarà anche la squadra più debole del quartetto, ma rimane comunque un avversario da affrontare con la giusta carica e concentrazione.

SFIDA IMPORTANTISSIMA - Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, quella di oggi è una partita crocevia del girone. Battere lo Sparta, infatti, replicando poi fra sette giorni con il Lille (la rivale più pericolosa per il Milan), permetterebbe ai rossoneri di chiudere a punteggio pieno il primo trittico e di poter quindi gestire le altre tre gare con tutta un’altra serenità, dedicando maggiore attenzione al campionato.

OBIETTIVO - Vietato sbagliare, dunque: l’Europa League non è più una scocciatura per il Milan, ma un obiettivo concreto da provare a centrare. Anche perché in palio non ci sono soltanto soldi e un trofeo da esporre in bacheca, ma anche la possibilità di accedere ai gironi della Champions 2021-22. Insomma, un sentiero alternativo alla Serie A. Ibrahimovic e compagni vogliono tenersi aperte entrambe le strade fino alla fine.