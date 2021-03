CorSera - Milan fuori dall'Europa a testa alta e con tanti rimpianti. Ora testa alla corsa Champions

Si è conclusa agli ottavi contro il Manchester United l'avventura del Milan in Europa League. Decisivo un gol ad inizio ripresa di Paul Pogba, subentrato all'intervallo al posto di Rashford. I rossoneri hanno giocato un'altra buona prestazione come all'Old Trafford, ma hanno pagato le tante assenze, soprattutto in attacco dove ha dovuto giocare Castillejo come centravanti visto che Ibrahimovic, entrato in campo intorno al 60', aveva solo mezz'ora nelle gambe.

A TESTA ALTA - Si completa così il fallimento italiano in Europa, oggi nel sorteggio dei quarti delle due coppe ci sarà solo la Roma. Ma a questo Milan non si può dire proprio nulla: come spiega il Corriere della Sera, infatti, la squadra di Pioli esce a testa altissima e anche con diversi rimpianti visto che nelle due sfide ha giocato meglio dello United e ha avuto purtroppo il limite di segnare solo una rete in due partite nonostante le tante occasioni create.

EMERGENZA CONTINUA - Il Milan continua ad essere in grande emergenza a causa degli infortuni (anche ieri cinque assenti importanti più Ibra e Bennacer a mezzo servizio), ma anche coloro che sono rientrati da poco da alcuni problemi fisici stanno faticando parecchio a ritrovare la forma migliore (Calhanoglu su tutti). La delusione c'è e anche l'amarezza perchè il Diavolo ha avuto le chance per passare il turno, ma ad andare avanti è lo United. Ora per i rossoneri resta "solo" la corsa Champions, vale a dire il grande obiettivo stagionale del club di via Aldo Rossi.