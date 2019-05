CorSera - Milan, Giampaolo in pole per la panchina: convince sia Gazidis che Maldini

Finché Paolo Maldini non darà la sua risposta a Gazidis non si potrà tentare nessun affondo decisivo, ma in casa rossonera, nonostante sia tutto in stand by, la questione allenatore è molto calda. I nomi non mancano, ma al momento in cima alla lista del club di via Aldo Rossi ce ne sono soprattutto due, vale a dire Marco Giampaolo e Simone Inzaghi.

PRIMO DELLA LISTA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che rivela che ci sarebbero stati già dei contatti con l'attuale allenatore della Samdporia, il quale convince tanto Maldini quanto Gazidis. Il suo è al momento il primo nome della lista ed è il favorito numero uno per prendere il posto sulla panchina di Rino Gattuso che nei giorni scorsi ha risolto consensualmente il suo contratto con il Milan.

TEMPI LUNGHI - Dietro a Giampaolo, c'è invece Simone Inzaghi, il quale per il momento non riesce a liberarsi dalla Lazio: il tecnico biancoceleste sta infatti pagando l’ostruzionismo di Lotito, che gli ha già offerto il rinnovo e non vorrebbe lasciarlo andare via. Il problema è che la questione rischia di andare per le lunghe e il Milan non ha assolutamente tempo da perdere.