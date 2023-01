CorSera - Milan, la Coppa Italia è già finita: da Lecce serve un altro Diavolo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Neanche il tempo di cominciare che per il Milan la Coppa Italia è già finita. Dopo solo un incontro, agli ottavi di finale, si interrompe bruscamente il percorso della squadra di Pioli che viene eliminata dal Torino e saluta la competizione così presto per la prima volta dal 2008 quando i rossoneri vennero fatti fuori dalla Lazio. Una prestazione che preoccupa per l'atteggiamento e che deve dare una scossa a tutto l'ambiente.

Rosso di delusione

Il Corriere della Sera, questa mattina, analizza la partita persa ieri sera dal Milan contro il Torino, ai tempi supplementari e dopo che i rossoneri hanno giocato dal 70' con un uomo in più per l'espulsione di Djidji. Pioli ha dovuto mandare in campo una squadra rimaneggiata nel tentativo di far tirare il fiato ai titolari più utilizzati e, nonostante il livello tecnico non sia stato eccelso, da entrambe le parti bisogna ammetterlo, l'undici che parte dall'inizio tiene bene il campo e regge botta. La svolta dell'espulsione, coincisa poi con l'ingresso di gente come Leao, Giroud, Theo e Bennacer, che doveva essere positiva per il Milan, si rivela essere portatrice di confusione con i rossoneri che attaccano senza una logica e senza rendersi realmente pericolosi, prima di prendere il contropiede granata rifinito da Adopo a pochi minuti dal termine dell'extra-time.

Cercasi Diavolo

La delusione rossonera è tanta: è sfumato subito uno dei quattro obiettivi che Pioli si era prefissato a inizio stagione. Ora il Milan si ritrova senza Coppa Italia e a -7 dal Napoli capolista in campionato, al momento con più insicurezze che certezze. Tra una settimana, a Riad, si gioca la Supercoppa Italiana contro i rivali cittadini dell'Inter: una partita che ora più di prima non si può sbagliare. Ma prima ancora ci sarà la trasferta di Lecce in cui i rossoneri dovranno ritrovare la retta via che, a partire da quei folli 5 minuti finali contro la Roma, sembra essersi totalmente smarrita. Ora serve che il Diavolo dia delle risposte concrete perchè la squadra di Pioli, adesso, non può più sbagliare. Nonostante le buone notizie che arrivano dai rinnovi, con Maldini prima della partita che ha confermato Bennacer e ha dato segnali positivi su Leao, la sensazione è quella di una rosa corta con seconde linee che non incidono e titolari troppo usurati. Pioli dovrà far scoppiare la scintilla.